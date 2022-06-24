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1 час назад

Как подготовить машину к поездке в отпуск

Мария Иванова

Ситуация на Украине скорректировала планы россиян на летний отпуск. Большинство аэропортов на юге РФ не работают, билеты на поезд достать сложно. При таких обстоятельствах оптимальным вариантом становится путешествие в собственном автомобиле. Если вы отправляетесь в отпуск на машине, подготовьтесь к поездке заранее. Сюрпризы в пути — вещь крайне неприятная, поэтому нужно проверить техническое состояние авто и взять с собой все необходимое для ремонта и других целей. Autonews рассказывает, как подготовиться к путешествию на автомобиле.

Как подготовить машину к поездке в отпуск
Фото: UnplashUnplash

Проверьте состояние машины

Видео дня

1. Обратитесь в автосервис

Не пожалейте денег на проверку технического состояния вашего авто. Если машина сломается в пути, это влетит вам в копеечку и доставит массу других проблем. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рекомендует уделить особое внимание тормозам, покрышкам и развалу-схождению. Можно пройти и полный техосмотр.

2. Проверьте масло и антифриз

Перед дорогой нужно проверить уровень антифриза в бачке и при необходимости заменить жидкость. Если этого не сделать, существует вероятность, что вы "закипите" вдали от дома.

Помимо этого проконтролируйте уровень масла и залейте новое, если требуется. Лучше взять с собой в дорогу несколько литров масла, которое используется в вашей машине.

Необходимо также проверить фильтры и уровень заряда аккумулятора. Отправляясь в путь, можно на всякий случай прихватить с собой пусковое устройство.

3. Проверьте кондиционер и заправьте его

В жаркую погоду исправность климатических устройств особенно важна. Перед поездкой не забудьте проверить состояние кондиционера и заправить его. Если эта техника работает плохо, причина чаще всего в утечке хладагента. Чтобы решить вопрос, обратитесь в сервисный центр.

4. А не сделать ли тонировку?

Чтобы чувствовать себя комфортно в дальней поездке, можно затонировать стекла. Если вы решили сделать это, не забывайте о требованиях ГОСТа. Светопропускаемость должна составлять не менее 70%. Ранее "Рамблер" подробно рассказывал о том, как сделать тонировку, чтобы не оштрафовали.

Возьмите в дорогу все необходимое

1. Набор инструментов и запчастей

Будьте готовы к тому, что далеко от дома ваша машина может сломаться. Обязательно возьмите с собой набор для ремонта. В него входит запасное колесо, насос, домкрат, дополнительные лампочки, комплект предохранителей, ключи и хомуты, термостойкий скотч, провода для "прикуривания" аккумулятора, набор для самостоятельного ремонта покрышек. Также нужно взять буксировочный трос, рабочие перчатки, знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечку.

2. Запас бензина

Прихватите в дорогу канистру с бензином. Заливать топливо в нее можно на каждой заправке. Для запаса будет достаточно 10-20 литров.

"Бывают участки, где заправочных станций может просто не быть. Даже если водитель перед поездкой выяснил расположение всех заправок и полностью рассчитал поездку, вполне может оказаться, что какая-то из них не будет работать", — советует руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

3. Документы

Если вы отправляетесь в путешествие по России, возьмите с собой паспорт, полис ОМС, водительские права, техпаспорт, диагностическую карту и страховку ОСАГО. Для зарубежной поездки дополнительно понадобится загранпаспорт, виза, медицинская страховка, международные права, СТС и Зеленая карта.

4. Вода и еда

Если на улице жарко, в салоне автомобиля всегда должен быть запас воды. Шумский считает, что в дальнюю дорогу нужно брать с собой хотя бы пять литров жидкости.

Необходим и минимальный запас продовольствия. Для этой цели подойдут печенье, сухофрукты, орехи и другие сухие закуски, которые быстро не испортятся. Если нужно подкрепиться более плотно, лучше заехать в крупный город, чем проверять на себе качество питания в придорожных кафе.

Платные дороги

Платные автотрассы позволяют заметно сократить время в пути. Если вы выбрали такую дорогу, имейте в виду, что стоимость проезда по ней отличается в зависимости от времени суток. Ночью ехать дешевле, а трафик спокойнее.

Сэкономить при проезде по платной трассе можно также, купив специальный абонемент (бывает на 5-50 поездок). Еще один вариант потратить меньше денег — воспользоваться программой лояльности. Если вы оплатите проезд пять раз за месяц, то получите скидку 3%.

Оплатить проезд по дороге можно наличкой, банковской картой или транспондером.

В России в список платных дорог входят:

  • М-4 «Дон»;
  • Центральная кольцевая автодорога А-113 (ЦКАД);
  • М-11 «Нева», в том числе подъезд к аэропорту Шереметьево;
  • М-3 «Украина»;
  • участки трассы М-1 «Беларусь» (с 45-го по 66-й км);
  • «Северный обход Одинцово» (М-1 «Беларусь»);
  • «Западный скоростной диаметр» (Санкт-Петербург).
Автоэксперт,Антон Шапарин,Александр Шумский,
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