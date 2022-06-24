Как подготовить машину к поездке в отпуск

Ситуация на Украине скорректировала планы россиян на летний отпуск. Большинство аэропортов на юге РФ не работают, билеты на поезд достать сложно. При таких обстоятельствах оптимальным вариантом становится путешествие в собственном автомобиле. Если вы отправляетесь в отпуск на машине, подготовьтесь к поездке заранее. Сюрпризы в пути — вещь крайне неприятная, поэтому нужно проверить техническое состояние авто и взять с собой все необходимое для ремонта и других целей. Autonews рассказывает, как подготовиться к путешествию на автомобиле.

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Проверьте состояние машины

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1. Обратитесь в автосервис

Не пожалейте денег на проверку технического состояния вашего авто. Если машина сломается в пути, это влетит вам в копеечку и доставит массу других проблем. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рекомендует уделить особое внимание тормозам, покрышкам и развалу-схождению. Можно пройти и полный техосмотр.

2. Проверьте масло и антифриз

Перед дорогой нужно проверить уровень антифриза в бачке и при необходимости заменить жидкость. Если этого не сделать, существует вероятность, что вы "закипите" вдали от дома.

Помимо этого проконтролируйте уровень масла и залейте новое, если требуется. Лучше взять с собой в дорогу несколько литров масла, которое используется в вашей машине.

Необходимо также проверить фильтры и уровень заряда аккумулятора. Отправляясь в путь, можно на всякий случай прихватить с собой пусковое устройство.

3. Проверьте кондиционер и заправьте его

В жаркую погоду исправность климатических устройств особенно важна. Перед поездкой не забудьте проверить состояние кондиционера и заправить его. Если эта техника работает плохо, причина чаще всего в утечке хладагента. Чтобы решить вопрос, обратитесь в сервисный центр.

4. А не сделать ли тонировку?

Чтобы чувствовать себя комфортно в дальней поездке, можно затонировать стекла. Если вы решили сделать это, не забывайте о требованиях ГОСТа. Светопропускаемость должна составлять не менее 70%. Ранее "Рамблер" подробно рассказывал о том, как сделать тонировку, чтобы не оштрафовали.

Возьмите в дорогу все необходимое

1. Набор инструментов и запчастей

Будьте готовы к тому, что далеко от дома ваша машина может сломаться. Обязательно возьмите с собой набор для ремонта. В него входит запасное колесо, насос, домкрат, дополнительные лампочки, комплект предохранителей, ключи и хомуты, термостойкий скотч, провода для "прикуривания" аккумулятора, набор для самостоятельного ремонта покрышек. Также нужно взять буксировочный трос, рабочие перчатки, знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечку.

2. Запас бензина

Прихватите в дорогу канистру с бензином. Заливать топливо в нее можно на каждой заправке. Для запаса будет достаточно 10-20 литров.

"Бывают участки, где заправочных станций может просто не быть. Даже если водитель перед поездкой выяснил расположение всех заправок и полностью рассчитал поездку, вполне может оказаться, что какая-то из них не будет работать", — советует руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

3. Документы

Если вы отправляетесь в путешествие по России, возьмите с собой паспорт, полис ОМС, водительские права, техпаспорт, диагностическую карту и страховку ОСАГО. Для зарубежной поездки дополнительно понадобится загранпаспорт, виза, медицинская страховка, международные права, СТС и Зеленая карта.

4. Вода и еда

Если на улице жарко, в салоне автомобиля всегда должен быть запас воды. Шумский считает, что в дальнюю дорогу нужно брать с собой хотя бы пять литров жидкости.

Необходим и минимальный запас продовольствия. Для этой цели подойдут печенье, сухофрукты, орехи и другие сухие закуски, которые быстро не испортятся. Если нужно подкрепиться более плотно, лучше заехать в крупный город, чем проверять на себе качество питания в придорожных кафе.

Платные дороги

Платные автотрассы позволяют заметно сократить время в пути. Если вы выбрали такую дорогу, имейте в виду, что стоимость проезда по ней отличается в зависимости от времени суток. Ночью ехать дешевле, а трафик спокойнее.

Сэкономить при проезде по платной трассе можно также, купив специальный абонемент (бывает на 5-50 поездок). Еще один вариант потратить меньше денег — воспользоваться программой лояльности. Если вы оплатите проезд пять раз за месяц, то получите скидку 3%.

Оплатить проезд по дороге можно наличкой, банковской картой или транспондером.

В России в список платных дорог входят: