Что показал первый тест антикризисной Lada Granta

Эксперт издания "За рулем" протестировал Lada Granta упрощенной версии, которая недавно появилась в продаже. В связи с дефицитом комплектующих модель временно осталась без АБС, системы ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера и подушек безопасности.

Фото: lada.ru lada.ru

В материале по итогам тест-драйва отмечается, что Lada Granta Classic 2022 модельного года выглядит привлекательнее прежних дешевых версий: зеркала, ручки и молдинги на дверях такого же цвета, как и кузов. В этой версии, как и в прежних, отсутствует кондиционер и подогрев сидений.

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Автомобиль представлен в трех типах кузова — седан, универсал и лифтбек. Во всех случаях машина оснащается мотором мощностью 90 лошадиных сил и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Эксперт, проводивший тест-драйв, отмечает, что машина едет "приятно".

"Мотор здорово вытягивает «снизу», четкость переключения передач – почти иномарочная. Подвеска чуть жестковата, но тут есть вклад и опционных 15-дюймовых колес", — говорится в материале.

Вместо АБС производства Bosch на Granta теперь устанавливается механический регулятор тормозных сил на задней оси — тот же самый, который был на ВАЗ-2108. В связи с отказом от АБС пришлось добавить на кузов шпильки для «колдуна», изменить тормозные трубки и вакуумный усилитель тормозов.

Из-за отсутствия иммобилайзера машину от угона защищают теперь только замки.

В ходе тест-драйва, видео-версия которого размещена в блоге "За рулем" на YouTube, установлено, что автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 13 секунд с одним человеком в салоне и за 13,9 секунд — с двумя.

Как сообщалось ранее в июне, рекомендованная цена машины в новой комплектации на 103 200 рублей ниже, чем стоимость Granta Classic предыдущего модельного года. Стоимость Granta Classic 2022 начинается с 658 300 рублей.