Как продать машину самостоятельно — советы по быстрой и безопасной продаже авто

Если вы решили продать автомобиль, нужно определиться, каким способом это сделать. Можно обратиться к перекупщикам или в автосалон, приобретающий поддержанные авто. Все будет быстро и просто, но посредники, скорее всего, оценят вашу машину ниже ее реальной стоимости, отмечает «Тинькофф Журнал». Другой способ, позволяющий не потерять в цене — действовать самому. Рассказываем, как продать машину самостоятельно.

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Подготовьте автомобиль к продаже

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Для начала нужно придать вашей машине товарный вид и привести ее в хорошее техническое состояние.

1. Устраните неисправности

Любая поломка будет поводом для покупателя отказаться от сделки и сделать выбор в пользу другого, исправного автомобиля. Либо же это станет аргументом для снижения цены. Поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы все работало, как надо, пишет «Автокод».

2. Помойте машину

Это можно сделать самому либо съездить в автомойку. Также необходимо прибраться в салоне и навести порядок в багажнике, советует «Лайфхакер».

3. Отполируйте кузов

Полировка особенно важна, если ваш автомобиль темного цвета. На таких машинах хорошо видны мелкие царапины.

Проверьте автомобиль на юридическую чистоту

Из-за юридических помех купля-продажа может в последний момент сорваться. Убедитесь в отсутствии связанных с вашей машиной проблем с законом, долгов, неоплаченных штрафов ГИБДД и прочее. Для этого можно прибегнуть к помощи специального сайта. Чтобы узнать необходимую информацию на таком ресурсе, необходимо ввести номер автомобиля и VIN.

Если вы профессиональный продавец авто, то для вашей категории существуют другие специальные услуги в Сети. Есть сайты, позволяющие проверять большое количество машин, создавать списки ликвидных ТС и собирать прочие данные об автомобилях. Если вам нужна такая информация, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто.

Определите цену

Чтобы сбыть машину по оптимальной стоимости, изучите объявления о продаже аналогичных автомобилей. Предлагать авто по цене ниже рыночной обидно. Если же вы захотите продать автомобиль дороже, чем он стоит на самом деле, высокая сумма может отпугнуть покупателей. Поэтому выберите золотую середину.

Найдите объявления о продаже автомобилей с характеристиками, схожими с качествами вашей машины — модель, год и место производства, пробег, комплектация, объем двигателя и трансмиссия. Стоит отметить, что наличие тюнинга практически не влияет на цену. Деньги, вложенные в него, при продаже авто вернуть, как правило, не удается. Кроме того, тюнинг должен быть узаконен.

Количество владельцев в ПТС является немаловажным фактором. Чем их меньше, тем выше цена автомобиля.

Определить лучшую стоимость также помогут онлайн-сервисы, которые оценивают транспортные средства по формулам.

РИА Новости

Где продать машину?

Объявление о продаже авто можно дать на специальном сайте, например, «Авто.ру», «Авито», Drom.ru и «СберАвто». Изложите в своем посте всю важную информацию о машине и не забудьте добавить качественные фото.

Можно также прикрепить объявление прямо на автомобиле. Этот метод особенно эффективен, если вы много ездите и паркуетесь в людных местах. Достаточно будет листка с надписью «Продам», номером телефона и краткой информацией об авто.

Альтернативный вариант — попробовать продать машину на авторынке. Это довольно хлопотно, но, если повезет, можно найти покупателей сразу же. Недостаток в том, что придется заплатить за стоянку, а также в большом количестве перекупщиков, которые попытаются заполучить авто по заниженной цене. Кстати, поездка на авторынок может быть полезной даже в том случае, если купля-продажа там не удастся. Этот опыт поможет вам определить наиболее адекватную цену для машины.

Еще вариант продать машину - отвезти ее Carprice.ru. Там вашу машину быстро оценят и выкупят в течение дня. Естественно, цена будет ниже рыночной, зато сделка состоится быстро.

Обсудите сделку с возможными покупателями

С большой вероятностью первыми на ваше объявление откликнутся перекупщики. Они будут стараться всеми способами сбить цену. Не идите на поводу у таких людей и дождитесь звонка от честных покупателей, которые будут готовы приобрести автомобиль по его реальной стоимости. Когда вы найдете таковых, не пытайтесь обмануть их, скрывая недостатки. Если правда выяснится, это может привести к неприятным последствиям на какой-либо из стадий сделки.

Встречу с потенциальными покупателями лучше проводить в светлое время суток в людном месте. Это поможет обезопасить и вас, и их. Соглашайтесь на проверку машины в автосервисе, если человек, желающий купить машину, оплатит расходы по ее диагностике.

Сделка

Самый простой способ — подписать договор купли-продажи и расписаться в ПТС прямо на месте продажи (в случае, если этот документ бумажный). Для надежности, впрочем, это можно сделать в присутствии нотариуса или прямо в ГИБДД.

Если у вас электронный ПТС, необходимо затребовать, чтобы в него внесли изменения. Сделать это можно через сайт «Системы электронных паспортов» (но в этом случае вам понадобится цифровая подпись), либо через «Госуслуги». Последнее возможно, если и покупатель, и продавец зарегистрированы на портале. Запросить внесение изменений в ПТС можно также через МФЦ, рассказывает Matador.

Как сообщается на сайте «Госуслуги», в договоре купли-продажи обязательно нужно указать:

дату и место его подписания;

паспортные данные продавца и покупателя;

информацию об автомобиле и данные из ПТС;

сумму сделки;

отсутствие залога;

порядок оплаты и передачи автомобиля новому собственнику.

Соглашение составляется в трех экземплярах. Один из них получает продавец, второй — покупатель, третий отдается в ГИБДД.

Можно приложить к договору акт о передаче машины и расписку в получении денег. В акте должна быть отражена следующая информация:

факт передачи машины;

техническое состояние авто на момент передачи;

отсутствие у продавца и покупателя претензий друг к другу.

Составление акта и расписки необязательно. Но если часть суммы оплачивается задатком, расписку лучше оформить.

После заключения договора вносятся изменения в ПТС. В паспорте транспортного средства будет значиться новый владелец.

РИА Новости

Передача машины

Когда договор подписан и деньги получены, нужно передать машину новому собственнику. Вместе с автомобилем вы должны отдать покупателю ПТС (в случае, если он бумажный), свидетельство о регистрации транспортного средства, сервисные книжки при их наличии, два экземпляра договора купли-продажи и акт, если он составлялся

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Проверьте, снята ли машина с учета

После продажи не забудьте проверить, поставил ли новый владелец автомобиль на учет. По закону он должен сделать это в течение 10 дней после сделки. Если покупатель не зарегистрировал машину на себя в отведенный срок, снимите ее с учета сами. В противном случае формально авто будет числиться за вами, и вам могут приходить штрафы ГИБДД, налоговые уведомления и т. д. Проверить данные о регистрации машины можно на сайте ГИБДД.

Затем необходимо убедиться в том, что на машину больше не будет начисляться транспортный налог, который должны платить вы. В личном кабинете на сайте nalog.ru возле упоминания автомобиля появится фраза «Снят с учета». Если этой отметки нет, нужно сообщить в налоговую инспекцию об ошибке.