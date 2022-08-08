Как решить три главные проблемы с кондиционером в машине

Сезон отпусков еще не закончен, а с учетом нынешней ситуации многие россияне отравляются на летний отдых на собственных автомобилях. Прежде чем начать такую поездку, надо убедиться, что кондиционер исправен. Если вам придется долго ехать по трассе в жару, отпуск приятным не покажется. "Автовзгляд" рассказывает, как избежать трех главных проблем с климатическими устройствами в машине.

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Недостаток хладагента

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Это одна из основных причин, вызывающих неполадки кондиционера. Особенно это актуально для подержанных авто. Купив такую машину, водитель ездит со старым хладагентом, не задумываясь об этом, пока вдруг климатическое устройство не перестанет нормально функционировать.

Стоит иметь в виду, что за год из кондиционера, установленного в авто, утекает в среднем 8% фреона. Уровень заправки рекомендуется регулярно проверять. Особенно важно сделать это перед дальней дорогой. Если же утечка хладагента застала вас врасплох — можно обратиться в сервис по замене фреона, который попадется вам в пути.

Загрязнение компрессора

Это более серьезная проблема в дороге, поскольку быстро и на глазок ее не выявить. Загрязнение компрессора кондиционера приводит к тому, что его попросту заклинит, и климатическое устройство перестанет охлаждать воздух. Компрессор может "отказать", например, если грязь попадет в привод. Свою роль могут сыграть масляный конденсат в моторном отсеке, пыль и реагенты, которыми посыпают улицы.

Чтобы определить, не загрязнен ли компрессор, специалистам потребуется тщательно осмотреть узлы климатической техники. Это обязательно нужно сделать перед поездкой.

Неприятный запах в салоне

Если вы собираетесь провести в дороге целый день или больше, на такую проблему будет сложно не обращать внимания. Как правило, неприятный запах появляется из-за размножения микроорганизмов в испарителе кондиционера. Если не проводить его обработку, через два-три года эксплуатации он начнет плохо пахнуть.

Обнаружив неприятный запах в салоне, проведите дезодорирующую обработку воздуховодов и испарителя. В этом помогут специальные химические средства.