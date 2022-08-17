Секреты ОСАГО: почему и как страховые отказывают в ремонте

Страховые компании и СТО при выполнении обязательство по ОСАГО злоупотребляют прописанным в законе приоритетом натурального возмещения (ремонт автомобиля) над денежными выплатами. Сроки ремонтных работ затягиваются, и они делаются некачественно, при этом исполнители стремятся нечестным путем получить как можно больше денег. Какие приемы используются, чтобы обмануть потерпевших, рассказал блогу автоэксперта Дмитрия Машкова тульский юрист по имени Сергей (его фамилия не называется).
Как отметил собеседник блогера, для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам РФ, законодательно установлено преимущество натурального возмещения. То есть при повреждении машины страховая компания не дает потерпевшему деньги на ремонт, а отравляет его в СТО, с которыми у нее заключен договор.
"Мы приезжаем в страховую компанию, нам говорят: "У вас никакого права выбора нет, потому что у вас положен ремонт". Для чего это было сделано? Якобы, по мнению страховщиков, у нас было огромное количество страховых мошенничеств. Но вместо того, чтобы выявлять реальные случаи мошенничества и бороться с ними, все это решили под одну гребеночку сделать. И сказали: "Ребята, вы будете ездить на наш ремонт, на наши СТО, а мы все сделаем сами, все будет замечательно". Но по факту все это просто превращается в ад", — рассказал юрист.
По его словам, на деле сроки проведения такого ремонта огромные, а его качество отвратительное.
"И все приходит к одному: человека подбивают к тому, чтобы он на этот ремонт не ехал, а подписал страховое соглашение, где он от этого ремонта откажется, возьмет от страховой компании те три копейки, что она ему дала", — добавил эксперт.
По закону об ОСАГО срок, отведенный на ремонт автомобиля, составляет 30 рабочих дней. Однако в СТО потерпевшим, что за этот временной отрезок все сделать не успеют, потому что надо заказывать детали, а идти они будут долго. В результате сроки ремонта могут увеличиться в два-три раза.
Комментируя эту ситуацию, Сергей отметил, что автосервисы никто не заставляет заключать со страховыми компаниями договоры о ремонте по ОСАГО, и они прекрасно знают, что должны уложиться в отведенный законом 30-дневный срок. СТО осознанно идут на это, потому что это выгодно для них: ОСАГО обеспечивает большой поток клиентов и "халявные" выплаты от страховщиков, пояснил эксперт.
"Что делают владельцы СТО? Они договариваются со страховыми компаниями, что на ремонт автомобиль не берут по факту. Выдают какую-нибудь бумагу, что автомобиль берут на хранение, на дефектовку — любое другое слово. Главное — не написать там "на ремонт". Таким образом, срок невозможно отсчитать. Он будет длиться бесконечно. У вас автомобиль будет стоять на ремонте месяцами, и никто ничего не должен по нему делать", — сказал Сергей.
По его словам, решить проблему может акт приема-передачи автомобиля в ремонт. Потерпевшие должны добиваться подписания такого документа, отдавая машину в СТО.
"А как только появилась официальная бумага — акт приема-передачи автомобиля в ремонт — начал работать закон, и мы попали в правовое поле", — объяснил юрист.
Он рассказал еще об одном способе обмана, которым пользуются владельцы автосервисов.
"Сервис делает свою дефектовку и вписывает вам повреждений в три раза больше, чем есть в реальности. Казалось бы, хорошо. Но в чем секрет кроется? Вам сделают ремонт, как у вас в реальности есть, а всю лишнюю копейку сервис получит себе в карман", — объяснил эксперт.