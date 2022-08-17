Секреты ОСАГО: почему и как страховые отказывают в ремонте

"Мы приезжаем в страховую компанию, нам говорят: "У вас никакого права выбора нет, потому что у вас положен ремонт". Для чего это было сделано? Якобы, по мнению страховщиков, у нас было огромное количество страховых мошенничеств. Но вместо того, чтобы выявлять реальные случаи мошенничества и бороться с ними, все это решили под одну гребеночку сделать. И сказали: "Ребята, вы будете ездить на наш ремонт, на наши СТО, а мы все сделаем сами, все будет замечательно". Но по факту все это просто превращается в ад", — рассказал юрист.