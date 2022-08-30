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42 минуты назад

Топ-10 самых дешевых автомобилей

Александр Котлеткин

На фоне западных санкций цены на автомобили в России выросли на десятки процентов. Даже бюджетные модели отечественного автопрома сейчас продаются гораздо дороже, чем полгода назад. Например, аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что рост стоимости Lada Granta уже составил 13,3%. Цена на этот автомобиль выросла до 678,3 тысяч рублей. Самая бюджетная Lada Vesta сейчас оценивается в 1 млн 121,9 тысяч рублей.

1/10 Городской мини-кроссовер от индийской компании Tata Motors. Цена на модель начинается от 443 тысяч рублей в зависимости от комплектации
Фото: Tata
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2/10 Suzuki Ignis от индийский производителей обойдется покупателям в 390 тысяч рублей
Фото: Suzuki
3/10 Suzuki Swift также индийского производства будет стоить 388 тысяч рублей
Фото: Suzuki
4/10 Ситикар малого класса от индийской компании Tata Motors. Цена на модель начинается от 350 тысяч рублей в зависимости от комплектации
Фото: Tata
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5/10 Индийский Suzuki Wagon R третьего поколения обойдется покупателям в 325 тысяч рублей
Фото: Suzuki
6/10 Цена на Maruti Suzuki Celerio - ситикар малого класса начинается от 320 тысяч рублей
Фото: Suzuki
7/10 Индиец с японскими корнями Maruti Suzuki Alto K10 оценивается производителем в 300 тысяч рублей
Фото: Suzuki
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8/10 Цена на городской мини-кроссовер Maruti Suzuki S-Presso индийского производства начинается от 280 тысяч рублей
Фото: Suzuki
9/10 Самый бюджетный Renault Kwid обойдется покупателям всего в 212 тысяч рублей
Фото: Renault
10/10 Цена на мини автомобиль Bajaj Qute начинается от 197 тысяч рублей
Фото: Bajaj

В таких условиях автоэксперты задумались о поиске доступных аналогов в других странах. Самые дешевые автомобили на мировом рынке – в галерее «Рамблера».

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