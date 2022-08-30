Топ-10 самых дешевых автомобилей

На фоне западных санкций цены на автомобили в России выросли на десятки процентов. Даже бюджетные модели отечественного автопрома сейчас продаются гораздо дороже, чем полгода назад. Например, аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что рост стоимости Lada Granta уже составил 13,3%. Цена на этот автомобиль выросла до 678,3 тысяч рублей. Самая бюджетная Lada Vesta сейчас оценивается в 1 млн 121,9 тысяч рублей.