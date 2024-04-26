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Крутая «пятёрка»: интересные автомобильные новинки из Китая

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IM L6. На домашний рынок выходит электрический седан с рекордной дальнобойностью: марка из состава концерна SAIC уже начала предпродажи.
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IM L6. На домашний рынок выходит электрический седан с рекордной дальнобойностью: марка из состава концерна SAIC уже начала предпродажи. 
© Motor.ru
Топовому варианту Max Lightyear обещают сверхбыструю зарядку: за 12 минут удастся увеличить запас хода на 400 километров.
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Топовому варианту Max Lightyear обещают сверхбыструю зарядку: за 12 минут удастся увеличить запас хода на 400 километров. 
© Motor.ru
Моноприводное исполнение обрело единственный 293-сильный электродвигатель, полноприводное — пару моторов общей мощностью 787 лошадиных сил.
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Моноприводное исполнение обрело единственный 293-сильный электродвигатель, полноприводное — пару моторов общей мощностью 787 лошадиных сил. 
© Motor.ru
Версия с пробегом без подзарядки в 1000 километров оснащена аккумулятором ёмкостью 130 киловатт-часов, а ещё есть модификации с батареями на 90 и 100 киловатт-часов: они проедут 700 и 770 километров соответственно.
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Версия с пробегом без подзарядки в 1000 километров оснащена аккумулятором ёмкостью 130 киловатт-часов, а ещё есть модификации с батареями на 90 и 100 киловатт-часов: они проедут 700 и 770 километров соответственно. 
© Motor.ru

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YangWang U9. В Китае стартовали продажи полноприводного суперкара от BYD, умеющего «танцевать». Электромобиль позаимствовал архитектуру e4 у внедорожника U8.
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YangWang U9. В Китае стартовали продажи полноприводного суперкара от BYD, умеющего «танцевать». Электромобиль позаимствовал архитектуру e4 у внедорожника U8. 
© Motor.ru
Четыре мотора в сумме выдают 1305 лошадиных сил и 1680 Нм. Обещаны разгон до ста за 2,36 секунды, способность пройти четверть мили за 9,78 секунды и максималка свыше 309 километров в час.
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Четыре мотора в сумме выдают 1305 лошадиных сил и 1680 Нм. Обещаны разгон до ста за 2,36 секунды, способность пройти четверть мили за 9,78 секунды и максималка свыше 309 километров в час. 
© Motor.ru
Батарея ёмкостью 80 киловатт-часов обеспечивает дальнобойность 465 километров. Восполнить энергозапас с 30 до 80 процентов можно за десять минут, причём подзаряжать электромобиль удастся от пары терминалов сразу.
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Батарея ёмкостью 80 киловатт-часов обеспечивает дальнобойность 465 километров. Восполнить энергозапас с 30 до 80 процентов можно за десять минут, причём подзаряжать электромобиль удастся от пары терминалов сразу. 
© Motor.ru
Подвеска приподнимает и опускает каждую ось со скоростью полметра в секунду. Ещё машина обучена «танковому развороту» и сама паркуется.
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Подвеска приподнимает и опускает каждую ось со скоростью полметра в секунду. Ещё машина обучена «танковому развороту» и сама паркуется. 
© Motor.ru
eπ 007. В КНР стал доступен и новый лифтбек от Dongfeng.
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eπ 007. В КНР стал доступен и новый лифтбек от Dongfeng. 
© Motor.ru

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Он выйдет в бензоэлектрической и «батарейной» модификациях, с задним или полным приводом. Гибрид обрёл 1,5-литровый бензиновый ДВС и электроагрегат сзади (218 лошадиных сил, 310 Нм). Дальнобойность — до 1,2 тысячи километров.
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Он выйдет в бензоэлектрической и «батарейной» модификациях, с задним или полным приводом. Гибрид обрёл 1,5-литровый бензиновый ДВС и электроагрегат сзади (218 лошадиных сил, 310 Нм). Дальнобойность — до 1,2 тысячи километров. 
© Motor.ru
Версии 530 Pro и 620 Pro — чисто электрические, причём вторая немного мощнее (272 силы и 320 Нм против 218 сил и 310 Нм) и может преодолеть без подзарядки больше — 620 километров вместо 530.
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Версии 530 Pro и 620 Pro — чисто электрические, причём вторая немного мощнее (272 силы и 320 Нм против 218 сил и 310 Нм) и может преодолеть без подзарядки больше — 620 километров вместо 530. 
© Motor.ru
На вершине линейки располагается полноприводное исполнение 540 Max: 544 силы и 640 Нм дают возможность ускориться до ста за 3,9 секунды.
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На вершине линейки располагается полноприводное исполнение 540 Max: 544 силы и 640 Нм дают возможность ускориться до ста за 3,9 секунды. 
© Motor.ru
Exeed Exlantix (Sterra) ET. Chery начала выпуск второй модели суббренда Exlantix: на родине марка называется Sterra. Как и седан ES, электрокроссовер получил платформу-скейтборд E0X.
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Exeed Exlantix (Sterra) ET. Chery начала выпуск второй модели суббренда Exlantix: на родине марка называется Sterra. Как и седан ES, электрокроссовер получил платформу-скейтборд E0X. 
© Motor.ru
Новинка выпускается в трёх вариантах. Первые два снабжены 252-сильным электродвигателем сзади и аккумуляторами ёмкостью 66 или 79,9 киловатт-часа, обеспечивающими пробег без подзарядки 550 и 650 километров соответственно.
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Новинка выпускается в трёх вариантах. Первые два снабжены 252-сильным электродвигателем сзади и аккумуляторами ёмкостью 66 или 79,9 киловатт-часа, обеспечивающими пробег без подзарядки 550 и 650 километров соответственно. 
© Motor.ru

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Более мощная заднеприводная модификация выдаёт 313 лошадиных сил. Ей полагается батарея на 97,6 киловатт-часа, а пробег на одном заряде достигает 760 километров.
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Более мощная заднеприводная модификация выдаёт 313 лошадиных сил. Ей полагается батарея на 97,6 киловатт-часа, а пробег на одном заряде достигает 760 километров. 
© Motor.ru
Топовая полноприводная версия снабжена уже двумя моторами суммарной мощностью 561 л. с. Дальнобойность — 655 километров.
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Топовая полноприводная версия снабжена уже двумя моторами суммарной мощностью 561 л. с. Дальнобойность — 655 километров. 
© Motor.ru
Haval DaGou (Dargo) Hi4. В Китае начались продажи полноприводного гибрида. Установка с 1,5-литровым турбомотором и двумя электрическими двигателями выдаёт 378 лошадиных сил и 750 Нм.
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Haval DaGou (Dargo) Hi4. В Китае начались продажи полноприводного гибрида. Установка с 1,5-литровым турбомотором и двумя электрическими двигателями выдаёт 378 лошадиных сил и 750 Нм. 
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Ускорение до ста занимает 6,3 секунды, паспортный расход топлива в смешанном цикле составляет 1,83 литра на 100 километров.
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Ускорение до ста занимает 6,3 секунды, паспортный расход топлива в смешанном цикле составляет 1,83 литра на 100 километров. 
© Motor.ru
Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 19,09 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 102 километров по локальному стандарту NEDC. Внешние отличия от собратьев — голубой шильдик спереди и значок Hi4 на корме.
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Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 19,09 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 102 километров по локальному стандарту NEDC. Внешние отличия от собратьев — голубой шильдик спереди и значок Hi4 на корме. 
© Motor.ru

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В комплектацию входят набор электронных ассистентов, 14,6-дюймовый центральный дисплей, проекционный экран, виртуальная панель приборов и беспроводное зарядное устройство для телефонов.
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В комплектацию входят набор электронных ассистентов, 14,6-дюймовый центральный дисплей, проекционный экран, виртуальная панель приборов и беспроводное зарядное устройство для телефонов. 
© Motor.ru

Эти машины из Китая заставят понервничать многих конкурентов. Китайские автомобильные компании расширяют своё присутствие не только на российском, но и на других рынках. Скромными электрокарами и экономичными гибридами уже никого не удивить, поэтому фирмы из КНР создают всё более яркие проекты. Причём речь идёт не только о безумных концептах, но и о серийных машинах. В нашей подборке — очень дальнобойный седан, «батарейный» гиперкар, стильный лифтбек, премиальный электрокроссовер и мощный гибрид. Все они имеют шанс добраться до России, но если это и случится, цены наверняка окажутся внушительными.

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