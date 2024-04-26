Эти машины из Китая заставят понервничать многих конкурентов. Китайские автомобильные компании расширяют своё присутствие не только на российском, но и на других рынках. Скромными электрокарами и экономичными гибридами уже никого не удивить, поэтому фирмы из КНР создают всё более яркие проекты. Причём речь идёт не только о безумных концептах, но и о серийных машинах. В нашей подборке — очень дальнобойный седан, «батарейный» гиперкар, стильный лифтбек, премиальный электрокроссовер и мощный гибрид. Все они имеют шанс добраться до России, но если это и случится, цены наверняка окажутся внушительными.