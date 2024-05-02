В России широко представлены китайские кроссоверы, а вот серьёзные внедорожники из Поднебесной распространены здесь чуть меньше: в первую очередь можно вспомнить о продукции бренда Tank. На домашний рынок такие модели выходят регулярно. Только за последнее время в КНР появилось сразу несколько интересных вездеходов. В перечне есть откровенно безумные концепт-кары, однако все они рано или поздно поступят в продажу, пусть и лимитированным тиражом, а один брутальный автомобиль уже встал на конвейер. Конечно же, все эти машины со временем вполне могут добраться до нас.