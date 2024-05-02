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Tank и другие: китайские вездеходы

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Fang Cheng Bao Leopard 3. Компания BYD представила прототип компактного молодёжного внедорожника.
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Fang Cheng Bao Leopard 3. Компания BYD представила прототип компактного молодёжного внедорожника. 
© Motor.ru
Автомобиль с необычным обликом оснащён площадкой для дрона на крыше, тросами-веткоотбойниками, кофрами снаружи и «зубастыми» покрышками для бездорожья.
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Автомобиль с необычным обликом оснащён площадкой для дрона на крыше, тросами-веткоотбойниками, кофрами снаружи и «зубастыми» покрышками для бездорожья. 
© Motor.ru
Силовая установка, по предварительным данным, будет чисто электрической. Продажи серийной версии начнутся во втором полугодии.
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Силовая установка, по предварительным данным, будет чисто электрической. Продажи серийной версии начнутся во втором полугодии. 
© Motor.ru
Fang Cheng Bao Leopard 8. Кроме того, под этим брендом уже в нынешнем году на рынок выйдет рамный гибридный вездеход.
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Fang Cheng Bao Leopard 8. Кроме того, под этим брендом уже в нынешнем году на рынок выйдет рамный гибридный вездеход. 
© Motor.ru

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Именно он займёт место флагмана марки. Новинке обещаны гидропневматическая подвеска и полный привод с тремя блокируемыми дифференциалами.
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Именно он займёт место флагмана марки. Новинке обещаны гидропневматическая подвеска и полный привод с тремя блокируемыми дифференциалами. 
© Motor.ru
По слухам, модель также оснастят тремя лидарами, которые будут использованы в работе электронных помощников. Подробностей о силовой установке пока нет.
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По слухам, модель также оснастят тремя лидарами, которые будут использованы в работе электронных помощников. Подробностей о силовой установке пока нет. 
© Motor.ru
Mengshi M-Hunter. Фирма Dongfeng создала экстремальный багги на базе внедорожника M-Hero, но новинка отличается от исходника лишь обликом и компоновкой интерьера.
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Mengshi M-Hunter. Фирма Dongfeng создала экстремальный багги на базе внедорожника M-Hero, но новинка отличается от исходника лишь обликом и компоновкой интерьера. 
© Motor.ru
В салоне всего два места. Сзади предусмотрена площадка под запасные колёса, как у прототипов для ралли-марафонов.
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В салоне всего два места. Сзади предусмотрена площадка под запасные колёса, как у прототипов для ралли-марафонов. 
© Motor.ru
При создании автомобиля использованы военные технологии и материалы из авиакосмической сферы. Модель выпустят лимитированной партией.
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При создании автомобиля использованы военные технологии и материалы из авиакосмической сферы. Модель выпустят лимитированной партией. 
© Motor.ru

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Deepal G318. Фирма Сhangan показала внедорожник для поклонников активного отдыха. Это последовательный гибрид: колёса приводятся в движение парой электроагрегатов, а энергию генерирует бензиновый мотор объёмом полтора литра.
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Deepal G318. Фирма Сhangan показала внедорожник для поклонников активного отдыха. Это последовательный гибрид: колёса приводятся в движение парой электроагрегатов, а энергию генерирует бензиновый мотор объёмом полтора литра. 
© Motor.ru
Комбинированная мощность составляет 430 лошадиных сил. Пробег на электрической тяге — до 155 километров по стандарту WLTP, ускорение до «сотни» требует 6,3 секунды.
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Комбинированная мощность составляет 430 лошадиных сил. Пробег на электрической тяге — до 155 километров по стандарту WLTP, ускорение до «сотни» требует 6,3 секунды. 
© Motor.ru
Предусмотрены экспедиционный багажник, навесы от солнца, палатка и 16 режимов езды: среди них есть пресеты для грязи, снега, песка, крутых подъёмов и «танковый разворот».
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Предусмотрены экспедиционный багажник, навесы от солнца, палатка и 16 режимов езды: среди них есть пресеты для грязи, снега, песка, крутых подъёмов и «танковый разворот». 
© Motor.ru
Tank 700. На родине стартовали продажи нового внедорожника, но сначала заказчикам вручали лишь экземпляры в ограниченном топовом исполнении. Спецверсию планировали выпустить тиражом 70 единиц, но в результате соберут 700 штук по такой же цене, и не только для домашнего рынка.
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Tank 700. На родине стартовали продажи нового внедорожника, но сначала заказчикам вручали лишь экземпляры в ограниченном топовом исполнении. Спецверсию планировали выпустить тиражом 70 единиц, но в результате соберут 700 штук по такой же цене, и не только для домашнего рынка. 
© Motor.ru
Это издание отличается обвесом, особыми колёсами, эксклюзивными опциями и увеличенной с 750 до 850 Нм максимальной тягой гибридной установки при прежней мощности — 523 лошадиные силы. Начальная версия почти на 40 процентов доступнее, но лишена пневматической подвески, адаптивных амортизаторов, матричной оптики и «звёздного неба» на потолке.
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Это издание отличается обвесом, особыми колёсами, эксклюзивными опциями и увеличенной с 750 до 850 Нм максимальной тягой гибридной установки при прежней мощности — 523 лошадиные силы. Начальная версия почти на 40 процентов доступнее, но лишена пневматической подвески, адаптивных амортизаторов, матричной оптики и «звёздного неба» на потолке. 
© Motor.ru

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Наиболее проходимая модификация не получила обвес, зато обрела пневмоподвеску. Клиренс увеличивается до 282 миллиметров, глубина брода — до 970. Поставки самых скромных вариантов запустят до конца весны.
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Наиболее проходимая модификация не получила обвес, зато обрела пневмоподвеску. Клиренс увеличивается до 282 миллиметров, глубина брода — до 970. Поставки самых скромных вариантов запустят до конца весны. 
© Motor.ru

В России широко представлены китайские кроссоверы, а вот серьёзные внедорожники из Поднебесной распространены здесь чуть меньше: в первую очередь можно вспомнить о продукции бренда Tank. На домашний рынок такие модели выходят регулярно. Только за последнее время в КНР появилось сразу несколько интересных вездеходов. В перечне есть откровенно безумные концепт-кары, однако все они рано или поздно поступят в продажу, пусть и лимитированным тиражом, а один брутальный автомобиль уже встал на конвейер. Конечно же, все эти машины со временем вполне могут добраться до нас.

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