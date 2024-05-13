Каждая из этих машин продается только в одной стране

Автопроизводители часто создают лимитированные варианты своих машин не для всех рынков, а лишь для избранных. В одних случаях оригинальные модификации посвящены тем или иным местным поводам, а в других необычные издания появляются в разных регионах не сразу, расширяя ареал обитания постепенно. За последние месяцы мировые автомобильные компании создали несколько новых версий, представленных далеко не в каждой стране. В нашей подборке — китайский внедорожник для России, американский вездеход для Китая, а также немецкие спорткары для Японии, Южной Африки и США.