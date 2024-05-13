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Каждая из этих машин продается только в одной стране

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BAIC BJ40 Champion. На российский рынок вышла «чемпионская» модификация китайского внедорожника.
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BAIC BJ40 Champion. На российский рынок вышла «чемпионская» модификация китайского внедорожника. 
© Motor.ru
В нашей стране продадут 50 особых экземпляров, посвящённых триумфу автопроизводителя в ралли «Такла-Макан»: в 2023 году компания стала четырёхкратным чемпионом соревнований.
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В нашей стране продадут 50 особых экземпляров, посвящённых триумфу автопроизводителя в ралли «Такла-Макан»: в 2023 году компания стала четырёхкратным чемпионом соревнований. 
© Motor.ru
Внешние отличия от стандартной модели — матовая окраска, красные суппорты тормозов и пружины подвески, а также чёрные колёса.
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Внешние отличия от стандартной модели — матовая окраска, красные суппорты тормозов и пружины подвески, а также чёрные колёса. 
© Motor.ru
Двухлитровый 218-сильный бензиновый двигатель совмещён с восьмиступенчатым автоматом. Цена машины — 4,5 миллиона рублей.
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Двухлитровый 218-сильный бензиновый двигатель совмещён с восьмиступенчатым автоматом. Цена машины — 4,5 миллиона рублей. 
© Motor.ru

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BMW М3 MT Final Edition. На японский рынок выйдут 150 седанов в спецверсии, посвящённой грядущему отказу производителя от механической коробки передач.
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BMW М3 MT Final Edition. На японский рынок выйдут 150 седанов в спецверсии, посвящённой грядущему отказу производителя от механической коробки передач. 
© Motor.ru
Доступно три цвета — белый, серый и чёрный. В случае ажиотажа право покупки разыграют в лотерею. Дебют прощального исполнения на местном рынке приурочили к 35-летию первого триумфа баварской компании в DTM.
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Доступно три цвета — белый, серый и чёрный. В случае ажиотажа право покупки разыграют в лотерею. Дебют прощального исполнения на местном рынке приурочили к 35-летию первого триумфа баварской компании в DTM. 
© Motor.ru
Отличия четырёхдверок для Японии — диски бронзового оттенка и красные акценты на креслах, напоминающие о классической M3 DTM E30.
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Отличия четырёхдверок для Японии — диски бронзового оттенка и красные акценты на креслах, напоминающие о классической M3 DTM E30. 
© Motor.ru
Техническая начинка стандартная: трёхлитровый шестицилиндровый мотор развивает 480 лошадиных сил и 550 Нм, шестиступенчатая «механика» передаёт тягу на задние колёса.
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Техническая начинка стандартная: трёхлитровый шестицилиндровый мотор развивает 480 лошадиных сил и 550 Нм, шестиступенчатая «механика» передаёт тягу на задние колёса. 
© Motor.ru
Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1. Спецверсия окажется наиболее редким и дорогим вариантом «четырёхдверного купе» в США. Кузов выкрашен в матовый серый колер, дополненный чёрной графикой и оранжевыми акцентами, а два набора декоративных деталей — уже в «базе».
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Mercedes-AMG CLA 45 S Edition 1. Спецверсия окажется наиболее редким и дорогим вариантом «четырёхдверного купе» в США. Кузов выкрашен в матовый серый колер, дополненный чёрной графикой и оранжевыми акцентами, а два набора декоративных деталей — уже в «базе». 
© Motor.ru

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Кроме того, автомобиль оснастили 19-дюймовыми чёрными колёсами и красными суппортами тормозов. В салоне — чёрные кресла с оранжевой строчкой.
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Кроме того, автомобиль оснастили 19-дюймовыми чёрными колёсами и красными суппортами тормозов. В салоне — чёрные кресла с оранжевой строчкой. 
© Motor.ru
На подголовниках появились оранжевые эмблемы, на передней панели — прострочка аналогичного цвета. Также предусмотрены накладки на пороги с красной подсветкой. Руль отделали кожей и микрофиброй, чёрный декор алюминиевый.
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На подголовниках появились оранжевые эмблемы, на передней панели — прострочка аналогичного цвета. Также предусмотрены накладки на пороги с красной подсветкой. Руль отделали кожей и микрофиброй, чёрный декор алюминиевый. 
© Motor.ru
Технических новшеств нет. Двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 421 лошадиная сила сочетается с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом. Выпустят всего 25 штук.
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Технических новшеств нет. Двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 421 лошадиная сила сочетается с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом. Выпустят всего 25 штук. 
© Motor.ru
Ford Bronco Everglades. В Китае на заводе Changan-Ford начали собирать американский внедорожник, в том числе в офф-роудной версии Everglades.
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Ford Bronco Everglades. В Китае на заводе Changan-Ford начали собирать американский внедорожник, в том числе в офф-роудной версии Everglades. 
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На местном рынке доступна лишь длиннобазная модификация с дорожным просветом до 273 миллиметров, способная преодолеть брод глубиной до 850 или 925 миллиметров (со шноркелем). Углы въезда и съезда составляют 45 и 37 градусов соответственно.
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На местном рынке доступна лишь длиннобазная модификация с дорожным просветом до 273 миллиметров, способная преодолеть брод глубиной до 850 или 925 миллиметров (со шноркелем). Углы въезда и съезда составляют 45 и 37 градусов соответственно. 
© Motor.ru

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Внешние отличия от собрата для США ограничиваются только дизайном радиаторной решётки. Силовой агрегат всего один — 2,3-литровый турбодвигатель (275 лошадиных сил, 429 Нм) в паре с десятиступенчатым автоматом. Относительно американского варианта улучшат материалы отделки.
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Внешние отличия от собрата для США ограничиваются только дизайном радиаторной решётки. Силовой агрегат всего один — 2,3-литровый турбодвигатель (275 лошадиных сил, 429 Нм) в паре с десятиступенчатым автоматом. Относительно американского варианта улучшат материалы отделки. 
© Motor.ru
Съёмные двери и крыша сохранены. Опционально предложены 35-дюймовые покрышки, блокируемые межколёсные дифференциалы, стабилизаторы поперечной устойчивости с возможностью отключения, амортизаторы Bilstein с регулировкой и прочее.
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Съёмные двери и крыша сохранены. Опционально предложены 35-дюймовые покрышки, блокируемые межколёсные дифференциалы, стабилизаторы поперечной устойчивости с возможностью отключения, амортизаторы Bilstein с регулировкой и прочее. 
© Motor.ru
Alpina B3 50 Years of BMW South Africa. Alpina анонсировала всего пять памятных седанов для Южной Африки.
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Alpina B3 50 Years of BMW South Africa. Alpina анонсировала всего пять памятных седанов для Южной Африки. 
© Motor.ru
Машины получат трёхлитровую «битурбошестёрку» (495 лошадиных сил, 730 Нм), восьмидиапазонный автомат и полный привод. Они смогут ускориться до ста за 3,6 секунды и достичь 305 километров в час.
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Машины получат трёхлитровую «битурбошестёрку» (495 лошадиных сил, 730 Нм), восьмидиапазонный автомат и полный привод. Они смогут ускориться до ста за 3,6 секунды и достичь 305 километров в час. 
© Motor.ru
Кузов выкрашен в зелёный колер Alpina Green II. Кроме того, предусмотрены кованые колёса диаметром 20 дюймов и наклейки. Внутри установлен обитый кожей Lavalina руль.
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Кузов выкрашен в зелёный колер Alpina Green II. Кроме того, предусмотрены кованые колёса диаметром 20 дюймов и наклейки. Внутри установлен обитый кожей Lavalina руль. 
© Motor.ru

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Ещё в перечне новшеств есть особые амортизаторы с электронным управлением и оригинальными калибровками, перенастроенный усилитель руля, специальные пружины, ограничители хода, стабилизаторы и усиленные тормозные механизмы.
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Ещё в перечне новшеств есть особые амортизаторы с электронным управлением и оригинальными калибровками, перенастроенный усилитель руля, специальные пружины, ограничители хода, стабилизаторы и усиленные тормозные механизмы. 
© Motor.ru

Автопроизводители часто создают лимитированные варианты своих машин не для всех рынков, а лишь для избранных. В одних случаях оригинальные модификации посвящены тем или иным местным поводам, а в других необычные издания появляются в разных регионах не сразу, расширяя ареал обитания постепенно. За последние месяцы мировые автомобильные компании создали несколько новых версий, представленных далеко не в каждой стране. В нашей подборке — китайский внедорожник для России, американский вездеход для Китая, а также немецкие спорткары для Японии, Южной Африки и США.

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