Реформа ОСАГО в России: кому ждать повышения цен на полисы

Экономист Егор Клопенко рассказал, на ком отразятся новые правила ремонта по ОСАГО и расширение коридора тарифов. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Клопенко предупредил россиян об изменении стоимости ОСАГО и заявил, что с 11 сентября страховщики при расчете стоимости полиса используют цены запчастей, заменяющих оригинальные. 13 сентября коридор тарифов по этому страхованию расширится, напомнил он. Для легковых машин базовая ставка достигнет 1646-7535 рублей в зависимости от возраста водителя, его стажа и других показателей.

«Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, так что если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет», — подчеркнул Клопенко.

Эксперт объяснил нововведения резкой разбалансировкой рынка ОСАГО, которая произошла на фоне стремительного подорожания запасных частей для авто и услуг в сфере ремонта. По его мнению, сейчас рынок ОСАГО требует резких мер, иначе многие компании прекратят деятельность после зимы, а водители останутся без выплат.

Для расчета стоимости ремонта по ОСАГО будут учитываться цены неоригинальных запчастей при условии, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Соответствующее указание Центробанка вступает в силу 11 сентября.

Как сообщал Банк России, если прежде оригинальная запчасть отсутствовала на рынке, информация о ее стоимости не попадала в справочник оценки средней стоимости запасных частей. Из-за этого могли возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО, отмечали в Центробанке.

«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — сообщали в ЦБ.

Новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев, подчеркивал регулятор.

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширится на 26% вверх и вниз 13 сентября, в этот день вступает в силу указание Банка России.

Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет лежать в диапазоне 1646–7535 рублей вместо действующих 2224–5980 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны. В Центробанке отметили, что благодаря изменениям страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Также в ЦБ уточнили расчет территориальных коэффициентов.

«Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся», — сообщал регулятор.

В январе текущего года после обновления тарифов по ОСАГО диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составил 10% для легковых автомобилей — верхняя граница повысилась с 5492 рублей до 5980 рублей.

Центробанк установил новые правила расчетов выплат по ОСАГО, которые начнут действовать с 11 сентября. Они предусматривают, что в ценовых справочниках, необходимых для расчета стоимости ремонта, станут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке. Текст документа размещен на официальном сайте регулятора. Чем это обернется для автомобилистов, выясняла «Парламентская газета».

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Логика ЦБ проста. Из-за последних событий на международной арене Россию либо покинули, либо заморозили здесь свою деятельность многие крупные автомобильные компании. И если проблему с дефицитом самих автомобилей отечественным производителям решить худо-бедно удалось (в свежем отчете Ассоциации Европейского бизнеса, например, говорится о том, что доля автомобилей LADA на внутреннем рынке в августе 2022 года выросла до 43 процента, в то время как в августе 2021-го она составляла всего 17 процентов), то проблема с дефицитом оригинальных запчастей пока что «пробуксовывает», хотя и тоже не без позитивных подвижек. А если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, то информация о ее стоимости не попадает в справочник, на основе которого производится расчет страховых выплат. И сам расчет становится либо сильно затруднен, либо вовсе невозможен, а это может повлечь серьезные трудности с ремонтом для владельцев иномарок.

Усугубляет ситуацию то, что оригинальные запчасти существуют в одном уникальном наименовании, а вот неоригинальных на рынке может быть представлено столько, что шанс нарваться на некачественный продукт или вовсе откровенный контрафакт резко возрастает. Да, ЦБ попытался продумать и этот момент — при расчете страховой стоимости, например, предписано не учитывать те комплектующие, цена на которые составляет менее 20 процентов от цены оригинальных. Но поможет ли это в действительности, пока что большой вопрос.

Есть и еще один важный нюанс. На него в беседе с «Парламентской газетой» обратил внимание председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Возникает логичный вопрос: а не начнут ли наши страховые компании злоупотреблять ситуацией? — говорит парламентарий. — Ведь чем ниже стоимость детали, тем ниже сумма страховой выплаты, которая полагается застрахованному лицу. Соответственно, с введением новых методик расчета страховщикам становится выгодно полностью перейти на неоригинальные запчасти, а наличие на рынке оригинальных замалчивать. И одно дело, если мы говорим о каком-нибудь пластмассовом бампере, другое — о частях двигателя, подвески или трансмиссии, качество которых может напрямую влиять на ходовые характеристики автомобиля и безопасность его эксплуатации».

Действительно, стоимость «оригиналов» и «аналогов» порой может отличаться в разы. Например, оригинальный передний тормозной диск для Nissan Almera сейчас можно купить примерно за 6000 рублей, а неоригинальный — от 2900. Оригинальный амортизатор подвески для Ford Focus обойдется автомобилисту (если такой вообще удастся найти) в 22 000 рублей. А «заменитель» можно отыскать всего за 6000 (!) с небольшим. Поэтому поле для махинаций перед страховщиками действительно открывается огромное. По мнению Ярослава Нилова, путей решения этой гипотетической проблемы два.

«Во-первых, нам стоит вернуться к старой практике по предоставлению гражданам права самостоятельно выбирать форму компенсации при наступлении страхового случая — ремонт или денежную выплату, — заключил парламентарий. — Я думаю, мы, депутатский корпус, будем предлагать скорректировать с этой целью закон об ОСАГО. Во-вторых, потребуется консолидация усилий всех надзорных и общественных организаций с целью контроля за действиями страховщиков».

С «корейцами» и «французами» проблем нет

Профильные эксперты, впрочем, считают, что с оригинальными запчастями у нас не все так плохо. Так, по словам руководителя Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) Алексея Певхенена, сама по себе ситуация с возникшим дефицитом понемногу выправляется.

«С корейскими автомобилями проблем нет вообще, — рассказал Алексей Певхенен в беседе с «Парламентской газетой». — К французским и американским автомобилям оригинальные запчасти тоже приходят. Самая тяжелая ситуация сейчас складывается с оригинальными комплектующими на машины немецкого производства, потому что именно немецкие компании заняли самую жесткую позицию относительно российского рынка. Поэтому комплектующие время от времени появляются, но, как правило, в очень небольших количествах и разлетаются буквально за неделю. Стабильные каналы поставок еще не выработаны».

На чем ездят россияне? По данным аналитического агентства «Автостат» за 2021 год, россияне отдают предпочтение отечественным автомобилям марки LADA — различные ее модели занимают более 30 процентов от всего «частного автопарка» страны. На японские автомобили Toyota приходится 9 процентов, корейские Hyundai и KIA — 5,3 и 5,2 процента соответственно. Среди популярных марок также Nissan (4,8%), Renault (4,6), Volkswagen (3,9), Chevrolet (3,8) и Ford (3,1).

В целом же, по словам Алексея Певхенена, новая система расчета ОСАГО — в текущей ситуации скорее благо.

«Это вынужденная мера, — отметил эксперт. — ЦБ понимает, что в конкретный момент времени значительная часть номенклатуры оригинальных запчастей может отсутствовать либо в стране в целом, либо в каком-то конкретном регионе. И в методике отдельно прописано, что неоригинальные запчасти будут учитываться при расчете страховой выплаты только в этом случае. Другое дело, не совсем понятно, как будет производиться расчет. Наименований одной и той же неоригинальной запчасти на рынке могут быть десятки и цены на них, понятное дело, будут различаться. Страховые компании обяжут высчитывать среднее арифметическое? Или будет учитываться минимальная максимальная стоимость на текущий момент? Вот этот нюанс неплохо было бы прояснить».

Еще один плюс новой методики подметили в Российском союзе автостраховщиков. По словам директора объединения Евгения Уфимцева, она позволит сдержать рост цен на ОСАГО.

«Часть автопроизводителей на сегодняшний день ушла с российского рынка, что сделало оригинальные детали для произведенных ими автомобилей или вообще недоступными в России, или неоправданно дорогими, — приводит слова Уфимцева официальный сайт РАС. — Между тем существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества. Например, одно и то же лобовое стекло, которое производится на Борском стекольном заводе в Нижегородской области, до санкций с отметкой автопроизводителя стоило 25 000 рублей, а без отметки — 10 000 рублей. А после введения санкций оригинал или стало вовсе невозможно производить, или он стал дороже в несколько раз».

Запланированный в России подъем стоимости автогражданки связан с удорожанием запчастей, из-за чего страховщики терпят убытки при возникновении страхового случая. В будущем стоимость полисов будет напрямую зависеть от колебания цен на запчасти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, запланированный подъем стоимости полисов — не первый в этом году.

— Коридор цен на полисы собираются расширить еще больше, хотя весной это уже происходило. Но это мы только так называем — расширение коридора. На самом деле сдвигается верхняя граница, поэтому полисы можно будет продавать еще дороже. Причиной этому является подорожание и дефицит запчастей: некоторые детали подорожали в несколько раз, особенно для редких автомобилей. Это не может не сказаться на затратах на ремонт и стоимости страховки, — объяснил собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, в последние годы водители, которые ездят безаварийно, имели возможность приобретать полисы по сниженным ценам. Теперь эти времена могут закончиться: несмотря на заверения страховщиков, что для таких водителей рост цен будет меньше, подорожания явно не избежать. Такие водители ездят на аналогичных машинах, потенциальный ремонт которых сильно ударит по карману страховщиков, пояснил эксперт.

Тем не менее водители, попадающие в аварии или получившие права недавно, оказываются в менее выгодной ситуации, уточнил Гудков.

— Страховщики обещают, что для аварийных водителей рост цен будет заметнее. Но и так аварийные и молодые водители платили за полисы порой в несколько раз больше, чем абсолютно белые и пушистые. Там по сути поднимать цены некуда. Такие водители зачастую просто отказываются от ОСАГО и ездят без полиса, потому что 30–35 тысяч рублей для 18-летнего водителя, который и машину, может быть, купил всего лишь в два раза дороже, — деньги запредельные. По-хорошему, нужно думать, что делать с этой группой водителей, чтобы у нас не выросло поколение водителей, принципиально не покупающих ОСАГО. А 30–35 тысяч — реальные цифры, я с такими историями сталкивался. Вплоть до того, что компании отказываются продавать полисы начинающим водителям, считая их высокорисковыми, — рассказал автоэксперт.

По словам эксперта, для водителей, ездящих без происшествий, стоимость полиса ОСАГО может составлять всего несколько тысяч рублей, поэтому они не так сильно ощутят рост цен. При этом в регионах не все готовы платить даже такие суммы, а контроль на дорогах осуществляется не так строго, поэтому многие ездят без полисов независимо от цены. Штраф за отсутствие ОСАГО тоже не пугает людей: 800 рублей — несопоставимая с ценой полиса сумма, подчеркнул Гудков.

Сэкономить на полисе можно, покупая его только на летний сезон, но большого смысла в этом нет, уверен эксперт.

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— Это же не добровольная покупка, поэтому сэкономить сложно, по закону человек обязан иметь полис. Покупать имеет смысл на максимальный срок (на год). Даже если человек ездит только летом и покупает сезонный полис, он все равно будет не в два раза дешевле, а только чуть-чуть, — пояснил специалист.

В будущем цены на ОСАГО будут напрямую зависеть от стоимости запчастей, отметил собеседник «ВМ». Сейчас ситуация стабилизировалась после весеннего подъема цен. Если не будет новых геополитических потрясений, в ближайшее время стоимость должна остаться на прежнем уровне. В отдаленной перспективе не стоит исключать снижения цен, резюмировал Гудков.

Новые тарифы ОСАГО будут действовать в России с 13 сентября, коридор базового тарифа для большинства водителей расширят на 26 процентов вверх и вниз. Об этом сообщили в Центробанке.

— Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября. Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26 процентов вверх и вниз. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны, — говорится в сообщении.

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил ситуацию на российском авторынке. Специалист уверяет, что вступившая в действие программа льготного кредитования при поддержке государства поможет увеличить спрос.

Из-за значительного подорожания полисов ОСАГО в России увеличилось количество водителей, отказывающихся от обязательной страховки. По оценке компании «АльфаСтрахование», таких сейчас более 25%. Об этом пишут «Известия».

В некоторых регионах число водителей, ездящих без ОСАГО приближается к 60%. По словам экспертов, их точное количество подсчитать сложно. По данным Российского союза автостраховщиков, самые дисциплинированные водители живут в Брянской области, Еврейской автономной области и Тыве (застраховано 100% транспорта). Из федеральных округов наиболее благополучный Центральный (71,5% застрахованных).

В Адыгее, Волгоградской, Ивановской областях, Дагестане и Кабардино-Балкарии 50-60% водителей без полисов. Хуже всего ситуация обстоит в Северо-Кавказском округе. Там полисы ОСАГО есть только у 46,5% водителей. Там же самая высокая частота страховых случаев (5,8%) и средняя выплата (103 тыс. рублей).

При этом в РСА считают, что без полисов ездят лишь 10% водителей. Этот показатель стабилен на протяжении нескольких лет.

«Так, по состоянию на 30 июня 2022 года действовало 36,66 млн договоров, что на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя (33,39 млн)», — отметили в Союзе.