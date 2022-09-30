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13 минут назад

Коммерческие перспективы кроссовера Aurus Komendant оценили

Семён Капранов
Олег Мосеев эксперт

Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с "Рамблером" оценил коммерческие перспективы представленного ранее премиального российского кроссовера Aurus Komendant, а также рассказал о текущей ситуации в соответствующем сегменте отечественного авторынка.

Официальных поставок в этом сегменте нет с марта. И они вряд ли предвидятся, потому что и Европа, и Америка, и Япония ввели санкции на поставку автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро. Поэтому с точки зрения того рынка, к которому привыкли потребители в этом сегменте, предложения просто отсутствуют. Получается, что прямых конкурентов Aurus Komendant в России нет. Да, есть возможность привезти автомобиль в частном порядке, но это все равно уже немного другая история, потому что это означает отсутствие гарантии на автомобиль, плюс возникает вопрос с отсутствием запасных частей. При этом в Aurus не ранее скрывали, что их основной конкурент - это Rolls-Royce Cullinan. Некоторые считают, что еще один конкурент - это Mercedes-Maybach GLS, хотя он все-таки на полступеньки ниже.

У Aurus есть единая платформа, которая используется и для седанов Senat, и для кроссоверов Komendant. Это достаточно передовое решение в автопроме и с точки зрения самой платформы, и с точки зрения двигателя. Поэтому это абсолютно конкурентный продукт, современный автомобиль, может быть, даже на полшага опережающий большинство аналогов, с точки зрения технологий там все очень хорошо.

Aurus Komendant - это не массовое производство, поэтому, думаю, все объемы, которые смогут произвести, будут проданы. Основными покупателями станут крупные бизнесмены, а также Федеральная служба охраны (ФСО), которая будет использовать автомобили для сопровождения первых лиц. Цена кроссовера начинается с 33,7 млн рублей, и это даже не премиум, это уже лакшери. Но если появятся версии автомобиля, стоимость которых составит 12-17 млн рублей, тогда рынок этих машин значительно расширится.

К Aurus есть интерес не только в России, но и на арабских рынках, в Азии, а также со стороны китайцев и индусов. Думаю, там есть потенциальный спрос на такие машины. Но на Китай я бы рассчитывал в меньшей степени, потому что там достаточно закрытый рынок для внешнего производителя, там есть своя марка Hongqi ("Хунци"), которая делает машины для топов. Но в арабских странах потенциал есть, арабы проявляли серьезный интерес к Aurus.
Олег Мосеев
Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

Ранее в Гараже особого назначения в Москве прошла презентация третьей модели российского бренда Aurus — кроссовера Komendant. Автомобиль унифицирован с седаном Senat, он построен на той же модульной платформе и оснащен тем же двигателем — это 4,4 литровый твин-турбо V8 мощностью 598 л.с. Предполагается, что Komendant должен поступить в продажу в 2024 году, пока на заводе в Елабуге будут собирать пилотную партию. Стартовая цена, которую называет производитель — 33,7 млн рублей.

Автоэксперт,Rolls-Royce,Олег Мосеев,ФСО России,
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