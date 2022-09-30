Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с "Рамблером" оценил коммерческие перспективы представленного ранее премиального российского кроссовера Aurus Komendant, а также рассказал о текущей ситуации в соответствующем сегменте отечественного авторынка.

Ранее в Гараже особого назначения в Москве прошла презентация третьей модели российского бренда Aurus — кроссовера Komendant. Автомобиль унифицирован с седаном Senat, он построен на той же модульной платформе и оснащен тем же двигателем — это 4,4 литровый твин-турбо V8 мощностью 598 л.с. Предполагается, что Komendant должен поступить в продажу в 2024 году, пока на заводе в Елабуге будут собирать пилотную партию. Стартовая цена, которую называет производитель — 33,7 млн рублей.