Официальных поставок в этом сегменте нет с марта. И они вряд ли предвидятся, потому что и Европа, и Америка, и Япония ввели санкции на поставку автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро. Поэтому с точки зрения того рынка, к которому привыкли потребители в этом сегменте, предложения просто отсутствуют. Получается, что прямых конкурентов Aurus Komendant в России нет. Да, есть возможность привезти автомобиль в частном порядке, но это все равно уже немного другая история, потому что это означает отсутствие гарантии на автомобиль, плюс возникает вопрос с отсутствием запасных частей. При этом в Aurus не ранее скрывали, что их основной конкурент - это Rolls-Royce
Cullinan. Некоторые считают, что еще один конкурент - это Mercedes-Maybach GLS, хотя он все-таки на полступеньки ниже.
У Aurus есть единая платформа, которая используется и для седанов Senat, и для кроссоверов Komendant. Это достаточно передовое решение в автопроме и с точки зрения самой платформы, и с точки зрения двигателя. Поэтому это абсолютно конкурентный продукт, современный автомобиль, может быть, даже на полшага опережающий большинство аналогов, с точки зрения технологий там все очень хорошо.
Aurus Komendant - это не массовое производство, поэтому, думаю, все объемы, которые смогут произвести, будут проданы. Основными покупателями станут крупные бизнесмены, а также Федеральная служба охраны
(ФСО), которая будет использовать автомобили для сопровождения первых лиц. Цена кроссовера начинается с 33,7 млн рублей, и это даже не премиум, это уже лакшери. Но если появятся версии автомобиля, стоимость которых составит 12-17 млн рублей, тогда рынок этих машин значительно расширится.
К Aurus есть интерес не только в России, но и на арабских рынках, в Азии, а также со стороны китайцев и индусов. Думаю, там есть потенциальный спрос на такие машины. Но на Китай я бы рассчитывал в меньшей степени, потому что там достаточно закрытый рынок для внешнего производителя, там есть своя марка Hongqi ("Хунци"), которая делает машины для топов. Но в арабских странах потенциал есть, арабы проявляли серьезный интерес к Aurus.