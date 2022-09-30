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46 минут назад

Как выглядит российский кроссовер Aurus Komendant. Он стоит почти $600 тыс.

Газета.Ru

В Гараже особого назначения в Москве прошла презентация третьей модели российского бренда Aurus — кроссовера Komendant. Автомобиль унифицирован с седаном Senat, он построен на той же модульной платформе и оснащен тем же двигателем — это 4,4 литровый твин-турбо V8 мощностью 598 л.с. Коробка — 9-ступенчатый автомат, привод — полный, подвеска — пневматическая.

1/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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2/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
3/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
4/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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5/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
6/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
7/13 Главный дизайнер автомобилей Aurus Юрий Черненко, директор по продажам и сервисному обслуживанию компании Aurus Артем Юсупов, генеральный директор ООО «Аурус» Николай Ходосевич и главный конструктор проекта Вадим Переверзев (слева направо) на презентации внедорожника Aurus Komendant в Музее Гаража особого назначения ФСО России в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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8/13 Генеральный директор ООО «Аурус Моторс» Николай Ходосевич на презентации внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
9/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
10/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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11/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
12/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
13/13 Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Предполагается, что Komendant должен поступить в продажу в 2024 году, пока на заводе в Елабуге будут собирать пилотную партию. Стартовая цена, которую называет производитель — 33,7 млн рублей ($586 тыс. по курсу ЦБ на 29 сентября). Прямой конкурент российского кроссовера, Rolls-Royce Cullinan, стоит от $351 тыс., базовый Mercedes-Maybach GLS-Klasse — от $166 тыс., Bentley Bentayga — от $167 тыс. (данные американского портала Car and Driver, официально эти модели в Россию не поставляются)

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