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4 часа назад

Вместо Ferrari и Lamborghini: китайские суперкары

Motor.ru

Китайский автопром до сих пор ассоциируется у нас в первую очередь с бюджетными машинами или скромными кроссоверами, но в эту схему укладывается далеко не всё. Производители из КНР пробуют свои силы в принципиально разных сегментах: они создают роскошные лимузины, дальнобойные электромобили, рамные внедорожники и спортивные модели. Сегодня поговорим о последних. Среди них есть автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электрокары, но все их объединяют впечатляющая мощность и отличная динамика.

1/21 SSC SC-01. Фирма Small Sports Car позиционирует свою новинку как «национальный китайский спорткар»
Фото: Motor.ru
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2/21 Электромобиль получил подвеску типа пушрод и кузов из композитов. 1,3-тонное 425-сильное купе наберёт «сотню» за 3,9 секунды и проедет на одной зарядке до полутысячи километров по стандарту NEDC
Фото: Motor.ru
3/21 Мелкосерийный выпуск начнётся в четвёртом квартале следующего года. Салон ещё не рассекречен, но он должен быть как можно более аналоговым
Фото: Motor.ru
4/21 GAC Aion Hyper SSR. Продажи электрического гиперкара начнутся в следующем году
Фото: Motor.ru
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5/21 Кузов сделан из углепластика, а подъёмные двери снабжены электроприводом. 1225-сильная топ-версия наберёт «сотню» за 1,9 секунды, а менее мощное исполнение — за 2,3 секунды
Фото: Motor.ru
6/21 Электромобилю достанутся минималистичный интерьер и современные электронные системы с искусственным интеллектом
Фото: Motor.ru
7/21 Farnova Othello. Первая модель компании Farnova Automotive наберёт первую «сотню» за 1,9 секунды, а третью — за 8,5
Фото: Motor.ru
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8/21 Гиперкар сможет проехать на одной зарядке 600 километров и разогнаться до 420 километров в час. Мощность электрической установки — 1835 лошадиных сил, ёмкость аккумулятора фирмы Northvolt (Швеция) — 75 киловатт-часов
Фото: Motor.ru
9/21 У автомобиля выдвигаемое антикрыло, воздушный тормоз и внушительный диффузор. Интерьер выполнен в минималистичном стиле. Выпуск начнётся в следующем году: соберут всего 200 экземпляров
Фото: Motor.ru
10/21 Hongqi S9. Серийную версию представили на выставке в Шанхае в прошлом году. Модель создало совместное предприятие Silk-FAW Automotive
Фото: Motor.ru
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11/21 У подзаряжаемого гибрида четырёхлитровый битурбомотор V8 и три электродвигателя: общая отдача — 1400 лошадиных сил. Облик создал Вальтер де Сильва — бывший дизайнер Alfa Romeo, Audi и Seat
Фото: Motor.ru
12/21 Выпустят всего 99 экземпляров по цене примерно полтора миллиона долларов каждый. Сборку наладят в Италии и китайской провинции Гирин
Фото: Motor.ru
13/21 MG Cyberster. Некогда британский бренд, принадлежащий сейчас китайскому концерну SAIC, готовит динамичный электрический родстер
Фото: Motor.ru
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14/21 Концепт представили в прошлом году. Серийная версия, которую могут назвать C EV, разгонится до «сотни» приблизительно за три-четыре секунды и проедет на одной зарядке 800 километров
Фото: Motor.ru
15/21 У товарного варианта округлые корпуса наружных зеркал, фонари с рисунком в виде британского флага и крыша, открывающаяся примерно за десять секунд. Производитель обещает цену на уровне соперников с двигателями внутреннего сгорания
Фото: Motor.ru
16/21 Techrules Ren. Гибрид с дизель-электрической установкой представили весной 2017 года
Фото: Motor.ru
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17/21 Производитель обещал несколько модификаций. Количество электродвигателей — два, четыре или шесть, а турбин — одна или две. Ёмкость аккумуляторов составляет 14, 25 или 32 киловатт-часа
Фото: Motor.ru
18/21 У топового исполнения по два электромотора на каждом заднем колесе и по одному — на переднем: суммарно они выдают 1305 лошадиных сил и 2340 Нм. «Сухая» масса автомобиля — 1,63 тонны. Машина набирает «сотню» за две с половиной секунды, разгоняется до 320 километров в час и проезжает на чистом электричестве до 200 километров
Фото: Motor.ru
19/21 Nio EP9. В мае 2017 года электрический гиперкар установил рекорд Нюрбургринга, обойдя Lamborghini Huracan Performante
Фото: Motor.ru
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20/21 Четыре электромотора выдают 1360 лошадиных сил и позволяют набрать первую «сотню» за 2,7 секунды, а вторую — за 7,1
Фото: Motor.ru
21/21 Машина способна разогнаться до 313 километров в час и проехать без подзарядки 425 километров. Спасибо, что долистали галерею до конца. Теперь вам положен бонус: вот здесь мы собрали самые роскошные минивэны из Китая. Некоторые из них удивляют не меньше суперкаров
Фото: Motor.ru
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