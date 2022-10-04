Вместо Ferrari и Lamborghini: китайские суперкары

Китайский автопром до сих пор ассоциируется у нас в первую очередь с бюджетными машинами или скромными кроссоверами, но в эту схему укладывается далеко не всё. Производители из КНР пробуют свои силы в принципиально разных сегментах: они создают роскошные лимузины, дальнобойные электромобили, рамные внедорожники и спортивные модели. Сегодня поговорим о последних. Среди них есть автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электрокары, но все их объединяют впечатляющая мощность и отличная динамика.