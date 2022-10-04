Россиянам дали совет по покупке подержанного автомобиля

«Главное – правильно оценить стоимость дальнейшего ремонта. К примеру, незначительные проблемы кузова или салона мало влияют на техническое состояние или эксплуатационные качества. Но если закрывать глаза именно на техническое состояние, включая подтекающие прокладки, сальники, радиаторы, то нужно для себя очень хорошо понимать, во сколько обойдется восстановление», – предупреждает Шелков.