Россиянам дали совет по покупке подержанного автомобиля

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе подержанного автомобиля. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Главное – правильно оценить стоимость дальнейшего ремонта. К примеру, незначительные проблемы кузова или салона мало влияют на техническое состояние или эксплуатационные качества. Но если закрывать глаза именно на техническое состояние, включая подтекающие прокладки, сальники, радиаторы, то нужно для себя очень хорошо понимать, во сколько обойдется восстановление», – предупреждает Шелков.
Эксперт отмечает, что необходимость проведения регламентных работ не является серьёзным недочётом. А течь масла из-под клапанной крышки без проблем устраняется заменой прокладки. Но если у автомобиля неисправен двигатель или коробка передач, отсутствуют подушки безопасности либо для ремонта придётся приобрести дорогие детали, то Шелков не рекомендует идти на такие компромиссы.
«Стоит помнить, что дефекты и проблемы с машиной — хороший повод для торга, но после покупки их нужно устранять, так как они могут привести к более серьезным проблемам и более дорогому ремонту», – напомнил эксперт.
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