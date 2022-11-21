«Окно возможностей для "Москвича"»: эксперт рассказал о возрождении автобренда

«Новое окно возможностей – это шанс возродить из пепла отрасль, которая разваливалась в последние тридцать лет, да и до того не блистала новизной идей. А вот дальше, в перспективе ближайших десяти лет, отечественным конструкторам предстоит показать себя и доказать, что Россия – это не только мощный ВПК, но и забота о людях, в том числе при помощи выпуска качественных и безопасных автомобилей, доступных по цене и в необходимом количестве», — добавил он.