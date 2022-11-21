«Окно возможностей для "Москвича"»: эксперт рассказал о возрождении автобренда

Генеральный директор ООО «Металворк», эксперт Роман Панасенко прокомментировал «Рамблеру» возобновление сборки автомобилей бренда «Москвич» на столичном предприятии и оценил дальнейшие перспективы работы завода.
Специалист отметил, что на старте завод будет собирать автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе возможен выпуск электрокаров.
Закрыть спрос сегодня, если переориентировать производство автомобилей по «гибридному» пути с помощью китайского и индийского опыта – один из наиболее доступных вариантов, подчеркнул Панасенко.
«Новое окно возможностей – это шанс возродить из пепла отрасль, которая разваливалась в последние тридцать лет, да и до того не блистала новизной идей. А вот дальше, в перспективе ближайших десяти лет, отечественным конструкторам предстоит показать себя и доказать, что Россия – это не только мощный ВПК, но и забота о людях, в том числе при помощи выпуска качественных и безопасных автомобилей, доступных по цене и в необходимом количестве», — добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление сборки автомобилей «Москвич» на столичном заводе, где долгое время собирали Renault и Nissan. По словам градоначальника, после того, как иностранные инвесторы ушли с рынка Москвы, российские предприниматели начали заполнять освободившиеся ниши. Он выразил уверенность в том, что в 2023 году завод сможет выйти на «параметры объемов работы», которые наблюдались «до того периода, когда там было Renault». Собянин также сообщил о планах запуска собственной платформы. По его словам, это будет сделано через 2-3 года.