Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
13 часов назад

«Окно возможностей для "Москвича"»: эксперт рассказал о возрождении автобренда

Семён Капранов
Роман Панасенко эксперт

Генеральный директор ООО «Металворк», эксперт Роман Панасенко прокомментировал «Рамблеру» возобновление сборки автомобилей бренда «Москвич» на столичном предприятии и оценил дальнейшие перспективы работы завода.

Специалист отметил, что на старте завод будет собирать автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе возможен выпуск электрокаров.

Видео дня
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возрождении бренда «Москвич» на базе завода Renault. Возможна локализация «китайцев», но даже под них конвейерные ленты нужно модернизировать и все производство перенастроить под выпуск принципиально нового автомобиля, а на это нужно время.

Чтобы запустить завод, когда новость только была анонсирована, нужно было серьезно перенастроить производство. Переориентация старого оборудования на выпуск новых моделей, замена с технологической оснастки и т.д. По нашим оценкам, в заявленный срок – до конца года - вполне реально было уложиться. Конечно, переносить в Россию производство полного цикла из Китая – дорого и долго. Здесь российским инженерам было не обойтись без помощи китайских коллег, чьи модели планируется выпускать под брендом «Москвич». Правда, это будет крупноузловая сборка, но таким образом можно будет ускорить процесс и вернуть на конвейер находящихся в простое рабочих. А вот начать собирать машины на базе уже существующего предприятия за оставшиеся полгода вполне реально.
Роман Панасенко
Роман Панасенко Генеральный директор ООО «Металворк»

Закрыть спрос сегодня, если переориентировать производство автомобилей по «гибридному» пути с помощью китайского и индийского опыта – один из наиболее доступных вариантов, подчеркнул Панасенко.

«Новое окно возможностей – это шанс возродить из пепла отрасль, которая разваливалась в последние тридцать лет, да и до того не блистала новизной идей. А вот дальше, в перспективе ближайших десяти лет, отечественным конструкторам предстоит показать себя и доказать, что Россия – это не только мощный ВПК, но и забота о людях, в том числе при помощи выпуска качественных и безопасных автомобилей, доступных по цене и в необходимом количестве», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление сборки автомобилей «Москвич» на столичном заводе, где долгое время собирали Renault и Nissan. По словам градоначальника, после того, как иностранные инвесторы ушли с рынка Москвы, российские предприниматели начали заполнять освободившиеся ниши. Он выразил уверенность в том, что в 2023 году завод сможет выйти на «параметры объемов работы», которые наблюдались «до того периода, когда там было Renault». Собянин также сообщил о планах запуска собственной платформы. По его словам, это будет сделано через 2-3 года.

Автоэксперт,Renault,Nissan,Сергей Собянин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители