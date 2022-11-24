Автоэксперт оценил рыночные перспективы нового «Москвича»

«Цена должна быть достаточно умеренной. Потому что у нас есть такой парадокс: вся продукция, выпущенная под отечественными марками, по мнению потребителей в России, должна стоить минимум на 20-25% дешевле, чем зарубежные аналоги. То есть если налепили на китайский JAC бренд "Москвич" - уже должно быть минус 20% к цене. Этот феномен появился еще в 90-е годы... Люди в автосалонах будут говорить: "Это же "Москвич", отечественный бренд, почему он должен стоить столько же, сколько и импортный JAC? Думаю, это может стать серьезным препятствием в развитии новой маркетинговой истории "Москвича"... В интернете патриотически настроенная аудитория поддержала возрождение бренда "Москвич", но одно дело голосовать в сети, а другое - идти покупать автомобиль и отдавать в кассу собственные деньги», — заявил специалист.