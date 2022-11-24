Автоэксперт оценил рыночные перспективы нового «Москвича»

Аналитик «Автостат-Инфо» Александр Климнов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал запуск серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич», а также оценил рыночные перспективы машин возрожденного российского бренда.
Эксперт назвал «Москвич» брендом с длинной историей, отметив при этом, что качество выпускавшихся под ним машин резко упало в 70-е годы.
«До появления автомобилей "АвтоВАЗа" в 70-х годах качество "Москвичей" было конкурентноспособным, эти машины даже продавались в Европе. А потом, к сожалению, они погнались за "АвтоВАЗом", за объемами выпуска машин, а культура производства при этом резко снизилась - началось массовое привлечение людей, которых тогда называли "лимитчиками", а сейчас называют "гастарбайтерами". Качество упало и, как говорят, не отжалось. В результате практически до постсоветских времен качество "Москвичей" - и модели 2140, и модели 2141 - было "ниже плинтуса". Это были "ведра с болтами"», — сказал автоэксперт, выразив надежду, что новые «Москвичи» не унаследуют проблемы своих предшественников.
Говоря о перспективах моделей возрожденного «Москвича» на российском рынке, Климнов отметил, что значительную часть автомобилей из первых партий купят для работы в каршеринге и такси.
«В каршеринге и такси меняют парки в пределах полутора-двух лет, не имея возможности эксплуатировать автомобили дольше. И по результатам эксплуатации автомобилей в этих сервисах будет понятно, насколько они будут пригодными для массового частного потребителя внутри страны», — подчеркнул он.
Продажам новых «Москвичей» будет способствовать и дефицит машин на внутреннем рынке, который, по словам эксперта, продолжится в 2023 году.
«Потребительская перспектива будет сильно зависеть и от того, какой уровень качества сможет дать производитель, и того, каким будет объем реально производства, объем поставок на внутренний рынок», — сказал Климнов.
Важным фактором популярности новых моделей «Москвича» у россиян специалист назвал уровень цен на машины.
«Цена должна быть достаточно умеренной. Потому что у нас есть такой парадокс: вся продукция, выпущенная под отечественными марками, по мнению потребителей в России, должна стоить минимум на 20-25% дешевле, чем зарубежные аналоги. То есть если налепили на китайский JAC бренд "Москвич" - уже должно быть минус 20% к цене. Этот феномен появился еще в 90-е годы... Люди в автосалонах будут говорить: "Это же "Москвич", отечественный бренд, почему он должен стоить столько же, сколько и импортный JAC? Думаю, это может стать серьезным препятствием в развитии новой маркетинговой истории "Москвича"... В интернете патриотически настроенная аудитория поддержала возрождение бренда "Москвич", но одно дело голосовать в сети, а другое - идти покупать автомобиль и отдавать в кассу собственные деньги», — заявил специалист.
В следующем году планируется выпуск 50 тысяч новых «Москвичей», из которых порядка 20 тысяч - машины с электродвигателем, напомнил аналитик. При этом он обратил внимание на то, что соответствующая инфраструктурная сеть в России требует доработки.
«В России на данный момент существует всего 4367 зарядных станций для электромобилей, из которых около 3700 - точки медленной зарядки и менее 700 - точки быстрой зарядки. Это по большому счету ни о чем. Ими в данный момент пользуются порядка 20 тысяч пользователей, а "Москвич" уже собирается выдать на следующий год такое же число электромобилей. Тут без развития зарядной инфраструктуры и огромного внимания к этому вопросу со стороны нашего правительства, которому и так дел хватает, вряд ли такой план может быть выполнен», — отметил собеседник «Рамблера».
23 ноября возобновилась работа автозавода «Москвич» — на нем запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Старт продаж модели в Москве запланирован на январь 2023 года, в других городах — на март. Вместе с тем сообщалось, что цена кроссовера может составить от 1,6 до 2 млн рублей без учета скидки по программе льготного автокредита.