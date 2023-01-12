"Некоторые коллеги пишут, что седан Tara в Иране в пересчете на наши деньги стоит порядка 800 тыс. рублей. Да, там он столько и стоит. Но если эту машину привезти сюда, то она будет стоить под 2 млн рублей. Но Tara и Dena - это бюджетные машины. И они интересны, только если и стоят, как бюджетные машины. Наше законодательство, как и во всем мире, устроено так, чтобы защитить свой рынок. Чтобы привезти модель в Россию, нужно заплатить пошлину, акциз, НДС, утилизационный сбор и так далее. Плюс затраты на транспортировку, а это не копейки. Если все это применить, то сумма увеличится в два с лишним раза. И тогда этот автомобиль станет неинтересным для российского покупателя.



Условно говоря, вы видите в продаже в автосалоне LADA Granta, которая стоит 800 тыс. рублей. А в соседнем салоне стоит такая же Granta, только называется Tara, она немного иначе выглядит, но по классу примерно соответствует. И стоит она под 2 млн рублей. Вы будете ее покупать? Думаю, что нет. Когда по таким ценам предлагают "навороченные" китайские автомобили - это одно дело. Но другое дело, когда столько стоят бюджетные модели", — сказал собеседник Рамблера.