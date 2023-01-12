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1 час назад

«Никаких перспектив»: эксперт о продаже иранских автомобилей в России

Семён Капранов
Игорь Моржаретто эксперт

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером оценил перспективы продаж иранских автомобилей в России.

Ранее гендиректор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби объявил о начале поставок автомобилей Tara и Dena в Россию. По его словам, к концу 2023 году компания поставит на российский рынок около 2 тыс. машин Tara и Dena.

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У иранских автомобилей нет в России никаких перспектив. Машины у иранцев в общем неплохие, но и не самые передовые. Автомобили Tara и Dena построены на платформах старых французских моделей, как правило, Peugeot. Это обычные бюджетные автомобили. Они хороши в стране, где больше ничего не предлагают - как в СССР были "Жигули". Но в плане экспортных перспектив в современном мире они достаточно "скучные". Они могут выиграть на нашем рынке только в одном случае - если ликвидировать все таможенные пошлины и платежи. А это можно сделать, только если запустить сборочное производство этих машин в России.

В Иране уже около 40 лет работают в условиях санкций, поэтому все, что они могут производить - это то же самое, что и мы делаем в условиях санкций. Это LADA Granta.
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Специалист также ответил на вопрос о возможной стоимости моделей Tara и Dena в России.

"Некоторые коллеги пишут, что седан Tara в Иране в пересчете на наши деньги стоит порядка 800 тыс. рублей. Да, там он столько и стоит. Но если эту машину привезти сюда, то она будет стоить под 2 млн рублей. Но Tara и Dena - это бюджетные машины. И они интересны, только если и стоят, как бюджетные машины. Наше законодательство, как и во всем мире, устроено так, чтобы защитить свой рынок. Чтобы привезти модель в Россию, нужно заплатить пошлину, акциз, НДС, утилизационный сбор и так далее. Плюс затраты на транспортировку, а это не копейки. Если все это применить, то сумма увеличится в два с лишним раза. И тогда этот автомобиль станет неинтересным для российского покупателя.

Условно говоря, вы видите в продаже в автосалоне LADA Granta, которая стоит 800 тыс. рублей. А в соседнем салоне стоит такая же Granta, только называется Tara, она немного иначе выглядит, но по классу примерно соответствует. И стоит она под 2 млн рублей. Вы будете ее покупать? Думаю, что нет. Когда по таким ценам предлагают "навороченные" китайские автомобили - это одно дело. Но другое дело, когда столько стоят бюджетные модели", — сказал собеседник Рамблера.

Говоря о запчастях для иранских машин, Моржаретто отметил, что организовывать их поставки в Россию будет целесообразно только в том случае, если продажи этих автомобилей будут массовыми.

"А если это продажи нескольких штук - никто не повезет запчасти", — заключил эксперт.

Ранее Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) представил оценку спада российского авторынка в 2022 году. Согласно его данным, по сравнению с предыдущим годом продажи упали на 58,8%, до 687,4 тыс. автомобилей.

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