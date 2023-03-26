История АвтоВАЗ: от истоков до Lada Vesta SW Cross. Часть 2

Мы продолжаем наш материал о самом большом и известном автомобильном заводе СССР и России – "АвтоВАЗ", он же "Автомобильный Волжский Завод". В первой части мы ознакомились со всеми моделями классической заднеприводной линейки от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 включительно. Эта часть начнется с ВАЗ-2108, который относился к новой линейке автомобилей «Спутник».

Фото: ТАСС ТАСС

ВАЗ-2108

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Она же «восьмерка», она же «зубило» - первый переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ, который вышел в 1984 году. Такая конструкция с поперечно расположенным двигателем давно привлекала инженеров, но им недоставало опыта, так как в данном случае рулевые колеса были и приводными, что требовало изменения узлов и агрегатов. Проектирование автомобиля началось в далеком 1977 году, первый прототип был готов в 1978 году, и лишь спустя 7 лет он пошел в продажу.

Эта линейка не было премиальной, скорее наоборот, по всем признакам это был эконом вариант. На ВАЗ-2108 можно было встретить малообъемные двигатели, даже в 1,1 литра, базовая же модель оснащалась привычным 1,3 литра. Топовая версия собиралась с двигателем 1,5 л . Передние тормоза были дисковыми, что обеспечивало неплохую эффективность. Несмотря на старт в 1984 году, к которому у завода был большой опыт и технические возможности, «восьмерка» не блистала технологическими изысками или хорошим салоном. Все оказалось крайне привычно и просто.

ТАСС

Новая «восьмерка» была неплохо принята рынком и за все время продалась тиражом почти 900 тысяч экземпляров. Да, это не дотягивает до показателей той же «пятерки», но это автомобиль другого класса и передний привод по началу был экзотикой. Плюс спорная форма кузова тоже накладывала свои нюансы.

ВАЗ-2109

Этот автомобиль практически полностью копирует классическую «восьмерку» и отличается, по сути, только количеством дверей: пять вместо трех. А так, гамма двигателей такая же, подвеска типа "Макферсон" и салон из прошлого поколения. В 1991 году "девятка" получила крайне популярный в будущем рестайлинг с «длинными» крыльями и капотом. По какой-то причине, владельцам так понравился новый дизайн, что многие стали переделывать дорестайлинговые машины в рестайлинговые. Поэтому найти эти детали первое время было достаточно сложно и стоили они немало.

«Девятка» выпускалась до 2004 года в России и до 2011 на Украине на заводе ЗАЗ. На экспортных моделях опционально устанавливался ГУР, кондиционер, электростеклоподъемники, катализаторы и даже люк в крыше. Как вы понимаете, наши покупатели всего этого были лишены, поэтому все охотились за экспортными вариантами.

ТАСС

ВАЗ-2110, 2111, 2112

Выпуск «десятки» является важным этапом, потому что именно она открывает модельный ряд третьего поколения машин ВАЗ. Продажи стартовали в 1995 году и завершились лишь через 20 лет в 2015! Это была очень популярная модель, на основе которой вышло еще несколько модификаций, таких как ВАЗ-2111 универсал, который отличался только формой багажника, и 2112 хэтчбек. Было даже так называемое купе 21123, но, честно говоря, купе там и не пахло, потому что не было хоть немного выступающего багажника. По своей сути, это была сильно растайлинговая «восьмёрка», которую к купе никто не относил.

Эта линейка автомобилей использовала уже известную нам гамму двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра. Редко можно было встретить люксовое исполнение с двигателем 1,8 литра и мощностью 123 л.с . от ЗАО "Суперавто", и по сути, это был уже тюнинг. В среднем мощность была от 80 до 100 л.с., что по меркам 90-х казалось еще адекватно, но автомобили выпускались и после 2010, а в эту эпоху такие мощности вызывали уже лишь улыбку. Здесь можно сказать, что LADA всегда была сбалансированной машиной и двигатель большей мощности ей был просто не нужен, так как привел бы к удорожанию всей машины. Но отсутствие большеобъемных моторов привело к деградации всей линейки и лучше точно не стало. Именно страх конкуренции и оставил наш автопром в прошлом. Есть предположение, что владельцы ВАЗа не отказались бы от нового двигателя объемом хотя бы 2 литра. Тот же ГАЗ-3110 в 1997 году предлагал двигатель объемом 2,4 литра.

ТАСС

В линейке нашлось также место для ВАЗ-21109 «Консул», который являлся удлиненной версией обычной десятки и был представлен как лимузин. Кузов удлинили на 70 сантиметров, но вмещал он по-прежнему всего четырех человек, включая водителя. Количество мест не прибавилось, так как увеличение сделало автомобиль всего лишь комфортнее для заднего пассажира, но не сделала его сверхогромным. Он также получил дополнительные подушки безопасности и АБС. В салоне можно было найти бар с холодильником, телевизор и видеомагнитофон. Но судя по отсутствию таких автомобилей на улицах России, спросом он особо не пользовался, потому что все, кто мог себе такое позволить, уже давно пересели на иномарки, после которых ездить на LADA-лимузине не было никакого желания.

Автомобили линийки Ваз-211x хорошо показывали себя в спорте и было много гоночных и раллийных версий. Большинство состязаний было внутренних, но встречались и международные. Чаще всего эти автомобили принимали участие в кольцевых гонках.

ВАЗ-1117, 1118, 1119, 2192, 2194 (LADA Kalina)

В 2004 году семейство российских автомобилей пополнилось «калиной», которую можно назвать отправной точкой к комплексным изменениям LADA. Это первый так называемый «дутый» кузов на манер заграничных автомобилей. Стало больше пластика, больше объема, больше деталей экстерьера и появилась какая-то выразительная внешность, несмотря на использование старой платформы «Гамма» от ВАЗ-2108. Кстати, на этой модели «гамма» и закончилась, новых автомобилей на ее основе в последствии не выходило. Как вы поняли из подзаголовка, на основе этой модели были построены и универсал, и хэтчбек, и все, что только могло прийти в голову инженерам. Эта модель в то время прочно укрепилась в статусе народного автомобиля после поездки Президента России Владимира Путина по трассе «Хабаровск-Чита». Это было большое событие для маленькой желтой «калины», которое освещали все телеканалы.

ТАСС

LADA «Калина» получила двигатели с системой электронного впрыска и зажигания. Кузов получился более крепкий и безопасный для водителя и пассажиров. Многие отмечали улучшенную управляемость и торможение.

В 2013 году появился рестайлинг, который был еще более дутым и уже слабо отличим от бюджетных автомобилей заграничного производства. Прожила "Калина" до 2018 года, в котором ее сняли с производства.

ВАЗ-2170 (LADA Priora)

Через несколько лет после «Калины» вышла Lada Priora, она же ВАЗ-2170, но в то время от цифровых обозначений уже полностью отошли, оставив лишь названия. Опять же на манер иностранных производителей, которые в большинстве своем уже отказались от чисел в пользу буквенных названий.

ТАСС

Это еще одна очень популярная машина, которую, кстати, можно встретить на улицах России и сегодня. Из-за ее популярности, для нее было создано огромное количество тюнинга, который продается и по сей день. По большому счету, это очень глубокий рестайлинг ВАЗ-2110, который получил 950 серьезных изменений. При разработке "приоры" исправили большую часть ошибок десятого семейства, благодаря чему автомобиль получился более безопасным и надежным. При разработке интерьера решили обратиться к итальянской студии Carcerano, что помогло сделать торпеду и весь салон эстетически приятным и не таким грубым как раньше. Также кресла получили качественную обивку, подлокотники и много всяких мелочей типа часов, которые сильно отличали приору от предшественника. Здесь также появились подушки безопасности, в том числе пассажирские, что стало важным шагом в отечественном автомобилестроении. При проведении краш-теста по методике ARCAP, приора получила три звезды из четырех возможных. Если отталкиваться от баллов, то авто получил 5,7 балла из 16 возможных за фронтальный удар и 9 за боковой.

ВАЗ-2190 (LADA Granta)

Вот мы и добрались до автомобиля, который производится с 2011 года по сей день. Название этому автомобилю выбирали всей страной в рамках конкурса «народному автомобилю – народное название». Победитель, кстати, получил в качестве приза автомобиль LADA Kalina.

Средняя стоимость "гранты" в 2012 году составляла около 240 000 рублей, что делало её доступной абсолютному большинству граждан. Впоследствии цены увеличивались и в 2022 году она продавалась за 727 900 рублей. Кстати, в 2018 году модель получила рестайлинг, на основе которой позже вышла Granta Cross.

ТАСС

Изначально в этом кузове находились все необходимые системы безопасности, включая подушки. Но после введения санкций против России в 2022 году на какой-то период пришлось отказаться от системы ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подушек безопасности, антиблокировочной системы, системы вспомогательного торможения, подсказчика переключения передач и системы курсовой устойчивости. В какой-то момент автомобиль по техническим характеристикам стал напоминать ВАЗ-2101, который тоже являлся кузовом с двигателем и колесами. Сегодня ситуация изменилась к лучшему: вернулись и подушки, и ABS.