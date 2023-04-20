Новые "Танки" и "Красное знамя": что показали Hongqi и Tank в Шанхае

Мы продолжаем знакомить вас с новинками Китайского международного автосалона, который в этом году насчитывает более полутора тысяч автомобилей. Во второй части мы поговорим о новинках от Hongqi и Tank.

© Tank

Hongqi

Видео дня

Существуют слухи о предстоящем появлении на российском автомобильном рынке премиум-бренда из Китая под названием Hongqi, при чем уже несколько лет. Согласно последней информации, авто должны официально появиться в России до конца текущего года. Точные модели, которые будут продаваться в России, остаются секретом. Однако некоторые дилеры уже активно ввозят Honggi в Россию посредством параллельного импорта и их можно без проблем купить.

autohome.com.cn

В Шанхае Hongqi представила несколько новых кроссоверов, которые, возможно, появятся в российских автосалонах. Публике был продемонстрирован пятиместный кроссовер HS3 с огромной решеткой радиатора, закругленной передней оптикой, большими воздухозаборниками, панорамной крышей и боковыми зеркалами с повторителями поворотов. На капоте есть привычная для марки хромированная полоса, переходящая на решетку радиатора, а задние фонари объединены в один большой – даже страшно себе представить, сколько стоит такой фонарь.

autohome.com.cn

Автомобиль достаточно футуристичный, как, собственно, и все новые китайские машины. Пока HS3 предлагается только с 2-литровым турбодвигателем мощностью 252 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Да, китайским производителям определенно придется модифицировать прошивки для России, потому что на нашем рынке 252 лошади, это провал.

autohome.com.cn

Еще одна возможная новинка для России, представленная в Шанхае, - обновленный кроссовер Hongqi HS5.

autohome.com.cn

Кстати, предыдущая, дорестайлинговая версия, получала сертификацию в России и была готова к продажам. Фейслифт оснастили решеткой радиатора с вертикальным рисунком, выразительным капотом с красной полосой и крепежами для багажника на крыше.

autohome.com.cn

Салон просторный, перед водителем большая информационная панель, которая делится между приборкой и мультимедией. Водителя и пассажира разделяет большая центральная консоль, так что будет очень комфортно, как в дорогих немецких или американских кроссоверах. Автомобиль также получил 2-литровый двигатель мощностью 252 л.с. вместо ранее доступных 224 л.с.

autohome.com.cn

Также на автомобильной выставке Hongqi впервые представили большой кроссовер HS7 второго поколения.

autohome.com.cn

Этот автомобиль способен составить конкуренцию таким моделям, как BMW X5 и Audi Q7, и после обновления претерпел существенные визуальные изменения.

autohome.com.cn

Технические спецификации новой модели пока не раскрываются, есть вероятность, что автомобиль будет гибридным. Предшествующая версия автомобиля была оснащена 3-литровым бензиновым турбированным V6 с отдачей 337 лошадиных сил и 445 Нм крутящего момента. Скорее всего мощность новинки увеличится до 360-380 лошадок, что даст большой буст к разгону и немного увеличит налог.

autohome.com.cn

В салоне все выглядит очень дорого, презентабельно. Хочется отметить, что приборная панель и мультимедиа, это не один большой экран, а два больших раздельных, и второй вообще вертикальный. Это добавляет роскоши салону, относительно варианта с использованием одной большой панели. Наблюдается много кожи, алюминия и вставок под дерево – все в лучших традициях дорогих немцев 2010-х годов.

Tank

В начале апреля 2023, китайский автопроизводитель Tank начал продажи своего рамного внедорожника Tank 500 на российском рынке.

autohome.com.cn

Этот авто сразу окрестили «китайским крузаком», и доля правда в этом есть, внешность ну очень похожа. Да и салон тоже не сильно далек от японского оригинала.

autohome.com.cn

Теперь же нам показали этот джип, но с гибридным двигателем. Визуально новая модель не отличается от той, которую уже можно купить в России. Новинка получила двухлитровый двигатель и электромотор с 9-ступенчатой трансмиссией. Общая мощность двух двигателей превышает 400 лошадиных сил.

autohome.com.cn

Цена машины на внутреннем рынке составляет 360 тысяч юаней (4,266 миллиона рублей по текущему обменному курсу). Для сравнения, стоимость обычного Tank 500 в России начинается от 5,099 миллиона рублей. Можно не сомневаться, что новинка доберется и до РФ, но стоимость будет скорее всего ближе к 6 млн рублей.

Также состоялась премьера серийной версии Tank 400. Этот полноприводный автомобиль с агрессивным дизайном также получил новую гибридную силовую установку под обозначением Hi4-T.

autohome.com.cn

Есть подозрение, что Tank 500 оснащается таким же двигателем. Суммарная отдача составляет 408 л.с. и 750 Н·м крутящего момента и это прямо круто. На электродвигателе без запуска ДВС Tank 400 способен преодолеть до 100 км. Гибридный Tank 400 разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды, что весьма странно для такой мощности, вероятно цифры не финальные.

autohome.com.cn

Впоследствии появится менее сложная версия автомобиля с одним ДВС но с сохранением 48-вольтового стартер-генератора. Салон автомобиля достаточно аскетичный, мало люкса, зато есть большой дисплей.

autohome.com.cn

Этот авто чем-то напоминает Jeep по внутреннему убранству и даже внешности. Разве что большой экран, который, наверное, можно использовать в качестве домашнего кинотеатра, выделяет его из простых салонов недорогих авто.