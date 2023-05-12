Русский "Атом": как выглядит первый полностью российский электромобиль

«Кама» представила первый образец электромобиля «Атом». Презентация состоялась 11 мая в Москве. Разработчик обещает, что «Атом» с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением появится на рынке в 2025 году и станет первым электромобилем, созданным в России с нуля. Об этом сообщает ТАСС.

Новинка сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд и получит запас хода в 500 км. В разработке аккумуляторной батареи и электропривода партнерами «Атома» выступили предприятия госкорпорации «Росатом».

Габариты электромобиля ориентированы на городское использование и достаточно скромны: длина - 3,95 м, ширина - 1,8 м, высота - 1,6 м.

Компания «Кама» основана в августе 2021 года. Основными инвесторами проекта стали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (он вложил в проект личные средства, также создание электрокара финансируется и самой компанией «Камаз») и бизнесмен Рубен Варданян, который сейчас передал свои акции в доверительное управление семейного фонда.