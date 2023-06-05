Сравниваем навигаторы для смартфонов - плюсы и минусы

Недавно мы выпустили статью про аппаратные навигаторы для дальних путешествий. Но что делать, если отдельного навигатора нет, а дальняя дорога все же предстоит? Да и в целом перемещаться по городу нужно. Здесь на помощь приходят многочисленные навигаторы для смартфонов, о них мы и поговорим.

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"Яндекс.Навигатор"

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Самый популярный навигатор для смартфона в России. Каждый автовладелец или пользуется, или пользовался им в прошлом, потому что именно он открыл эпоху смартфонной навигации. За десять лет из простой утилиты "Яндекс.Навигатор" превратился в большой программный комплекс с достаточно запутанными настройками и рекламой. Скорее всего, именно это и породило большое количество противников сервиса. Но в этом вопросе всем не угодить, потому что кто-то осознанно ищет простоту и легкость без лишних кнопок. А другому подавай большой мультимедийный комбайн, который и маршрут проложит, и заправку оплатит, и музыку включит, и про оплату штрафов напомнит.

Однако в магазине приложений, средняя оценка 4,3 из 5 звезд, что говорит о том, что подавляющее большинство пользователей находят его для себя подходящим и спокойно относятся к дополнительным функциям. Да и в целом если не придираться и не копаться дополнительных функций, здесь всё как надо: хорошая графика, оптимизация, частые маршруты на главной странице, платные парковки и многое другое.

Rambler

Плюсы:

постоянная актуализация карт для России,

настройка для движения на грузовиках,

встроенный справочник для дорожных ситуаций,

интеграция с другими сервисами "Яндекса",

возможность загрузки карт,

выбор голоса,

дорожные события и пробки,

функция избегания платных дорог,

скидки и бонусы на заправках-партнерах.

Минусы:

внезапно появляющаяся реклама, которая уменьшает полезную площадь экрана,

сложная навигация по настройкам,

избыточная функциональность для навигатора,

сбор информации о наиболее часто посещаемых пользователем местах,

строит маршруты «в лоб» без серьезных попыток грамотно объехать пробку более дальним путем.

Google Maps

В определенный период времени, навигатор от Google создавал серьезную конкуренцию отечественному "Яндексу", но с 2022 года, после начала СВО, навигатор не обновляется и не доступен для скачивания в России. Поэтому новым пользователям его получить и вовсе не получится, но даже если он у вас скачен, пользоваться им не рекомендуется, так как карты не обновляются уже почти целый год и могут создать вам проблемы на дороге. Также вы просто не найдете большое количество новых трасс и строений. Удалять, кстати, тоже не надо, потому что за границей он может вам пригодиться.

"2Гис"

Основной конкурент "Яндексу" с большим количеством пользователей и более высокой оценкой в магазине приложений – 4,8 против 4,3 - возглавляет рейтинг навигаторов в AppStore. Утилита также может похвастаться постоянным обновлением улиц и адресов, что важно в большом городе. На какое-то время исчезала из доступных для скачивания, но недавно вернулась с новыми функциями, такими как движения для самокатов и точки аренды.

Хорошо работает с пробками, информирует о дорожных событиях, строит маршруты с учетом грузового транспорта, платных дорог и пресеченной местности. По своим возможностям, скорее всего, попадает в золотую середину, так как все необходимое есть и даже больше, а вот лютой «яндексовской» перегруженности с кучей дополнительных зачем-то интегрированных сервисов – нет. Маршруты всегда строит отличные от конкурента, чем, скорее всего, и привлекает большую часть пользователей. Но минусов, к сожалению, тоже не лишен. Пользователи часто жалуются на запутанные маршруты, рекламу во время остановок (можно отключить в новой версии), потерю связи со спутниками и плохую модерацию отзывов.

Рамблер

Плюсы: своевременное обновление карт,

построение альтернативных маршрутов с попыткой объехать пробку,

нет перегруженности настройками и функциональностью,

умеет работать в режиме «такси», «грузовой автомобиль», «пешком», «самокат» и «велосипед»,

показывает точки с самокатами.

Минусы: потеря связи со спутником,

плохая модерация отзывов для компаний,

иногда приводит не точно в указанный пункт назначения.

Waze

Интересный «френдли» навигатор, который подскажет вам, всё ли четко на маршруте, или есть какие-то сложности. При чем разговаривать с вами он будет именно так. С некоторых пор принадлежит Google, но в России доступен и работает. Понравится любителям необходимого минимализма, так как приложение показывает не все здания, а лишь основные. С другой стороны, оно достаточно неповоротливое и медленно соображает. В Waze также интегрированы музыкальные сервисы, которые можно скачать внутри самого приложения чтобы не переключаться на управление музыкой. В России не рекомендуется к использованию, так как плохо отображает пробки и в целом каких-то интересных уникальных плюшек не имеет. Если на западе Waze – хороший, даже топовый навигатор с функцией соцсети, внутри которой общаются водители в режиме реального времени, то в России это «недонавигатор» с претензией на уникальность в общении с пользователем.

Rambler

Плюсы: легкий интерфейс,

интеграция с большим количеством музыкальных сервисов.

Минусы:

неполноценность карт,

долго думает, что на дороге непозволительно,

в России не популярен как средство общения,

не заточен под особенности российских дорог,

нужен интернет,

странное масштабирование внутри приложения.

"Навител"

"Навител" – один из самых известных спутниковых навигаторов, благодаря большому количеству собственных устройств, которые не требуют использования смартфона. На смартфоне первым делом после запуска вам сообщат, что приложение платное и предоставят бесплатно недельный пробный период. После этого вам сообщат, что в приложении есть карты для любой страны мира, но вам их требуется скачать. Карта России весит более одного гигабайта, при этом на ней отмечены далеко не все полезные точки.

Есть камеры, часть заправок, также хорошо показываются пробки.

Сразу чувствуется, что навигатор разрабатывался не для смартфона, так как не поддерживается высокая частота обновления дисплея. На главном экране тоже много лишнего: управление подключения к спутникам и дублирование состояния батареи. Также на основном экране показывается погода, что немного лишнее. Особенно если учесть, что там нет прогноза дождя и облачности, а просто указана температура и влажность за бортом, а с этим прекрасно справляется сам автомобиль.

Хорошо, что это можно отключить при необходимости. При использовании смартфон очень резко разогревается и оперативно теряет уровень заряда, что опять же не очень-то здорово и точно неудобно в поездке. Для просчета пробок, кстати, требуется интернет-подключение. Даже на iPhone 14 Pro Max приложение умудряется подтормаживать и выедать все ресурсы системы. Скорее всего, "Навител" – коммерческое решение не для поездок по одному городу и рассчитан, в первую очередь, на аппаратные навигаторы, а не на смартфоны, поэтому отсутствует оптимизация и плавность работы. Есть мнение, что для использования навигатора "Навител" лучше купить фирменное устройство.

Rambler

Плюсы:

профессиональный навигатор для поездок по всему миру,

работа в режиме легкового и грузового транспорта,

поддержка отображения пробок, камер и заправок.

Минусы: сильно разогревает смартфон и разряжает его,

слабая оптимизация для смартфонов,

необходимость оплаты для использования,

устаревший интерфейс,

занимает много места в памяти, нельзя загрузить отдельный город.

Maps.me

Это бесплатное приложение, разработанное на основе открытой карты OpenStreetMap (OSM). На первый взгляд визуально похожа на "Яндекс.Навигатор" с похожей графикой и системой настроек, которых тут, конечно же, поменьше. Пробок нет, что сразу ограничивает возможности на фоне конкурентов, зато очень часто обновляется, благодаря чему можно легко найти даже недавно открывшиеся организации и рестораны. Прорисовка зданий и других объектов на высочайшем уровне, вплоть до лавочек в парках. Быстро определяет месторасположения и интеллектуально подсказывает при наборе адреса, строит маршрут также мгновенно. Если бы в него добавили пробки и камеры, это был бы прекрасный навигатор для автомобилистов, а без них - это просто хорошая детальная карта в вашем смартфоне.

Rambler

Плюсы: максимальная детализация объектов на карте,

указаны все компании, заправки и общепит,

очень быстро работает,

приятный дизайн карт,

показывает общественный транспорт.

Минусы:

нет пробок,

нет показа камер.

iGO Navigator

Некогда очень неплохой платный навигатор, но сегодня в России он нормально не обновляется, поэтому даже не знает о существования здания, рядом с которым происходит его тестирование. Визуально приложение не особо красивое и выглядит так, будто его разработали десять лет назад и с тех пор ничего не меняли. Плюс навигатор дико тормозит даже на топовом смартфоне, так что пользоваться им нет никакого смысла, это даже близко не конкурент «Навителу», особенно в России. Перечислять плюсы не будем, так как не нашли ни одного.

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