Эксперт оценил идею ввести права на электросамокаты
Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первого замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева ввести права на использование электросамокатов.
Водительское удостоверение у нас уже есть. Поэтому нужно вводить не сами права на использование электросамокатов, а соответствующие категории для людей где-то от 12 до 16 лет. Это требуется, чтобы пилот средств индивидуальной мобильности понимал, что, помимо дорогостоящего устройства, у него есть и ответственность. Эта ответственность заключается в том, что если он, допустим, сбил пешехода, порвал ему одежду, то он понесет за это наказание - возможно, лишение или приостановка данной категории водительских прав. Кроме того, водитель электросамоката должен нести и материальную ответственность (или родители пилота, если тот не достиг совершеннолетия).Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт
Специалист отметил, что водители электросамокатов также должны проходить соответствующие обучающие курсы.
"Нужно, чтобы на этих курсах новоиспеченные пилоты хотя бы мало-мальски проходили инструктаж по безопасности. На улицах я вижу множество электросамокатчиков, но не у многих из них, например, есть шлемы. Большинство водителей электросамокатов ездят без защиты, полагаясь на русское "авось", думают, что с ними ничего плохого не случится. Но не дай бог - и последствия ДТП с участием электросамоката могут быть очень печальными, потому что скорости там не маленькие. Но даже на скорости в 25 км/ч с самоката можно упасть так, что человек переломает себе руки и ноги или сильно ударится головой. Поэтому про безопасность тоже нельзя забывать", — отметил Славнов.
Эксперт вместе с тем выступил за введение идентификационных номеров для всех электросамокатов.
"Все эти меры в совокупности приведут к порядку в сфере использования средств индивидуальной мобильности на дорогах", — заключил эксперт.
Ранее Гусев заявил, что в России необходимо приравнять самокаты к транспортным средствам и ввести права на их использование. Депутат сравнил текущую ситуацию с электросамокатами с тем, что было ранее со скутерами. Он напомнил, что 15 назад ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Затем все поняли, что это представляет опасность для людей, после чего приравняли скутеры к транспортным средствам. После получения прав россияне стали ездить по правилам и «сразу прекратились эти вопросы». Вместе с тем Гусев отметил, что отказываться от самокатов в России нельзя, так они разгружают транспортную инфраструктуру.