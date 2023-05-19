"Нужно, чтобы на этих курсах новоиспеченные пилоты хотя бы мало-мальски проходили инструктаж по безопасности. На улицах я вижу множество электросамокатчиков, но не у многих из них, например, есть шлемы. Большинство водителей электросамокатов ездят без защиты, полагаясь на русское "авось", думают, что с ними ничего плохого не случится. Но не дай бог - и последствия ДТП с участием электросамоката могут быть очень печальными, потому что скорости там не маленькие. Но даже на скорости в 25 км/ч с самоката можно упасть так, что человек переломает себе руки и ноги или сильно ударится головой. Поэтому про безопасность тоже нельзя забывать", — отметил Славнов.