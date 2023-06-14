Ранее в Госдуму был внесен правительственный проект закона об административной ответственности для водителей за прием ряда лекарств. Авторы инициативы предлагают внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят привлекать к ответственности водителей, в организме которых во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения обнаружены вещества, входящие в состав лекарств и ухудшающие внимание, но не относящиеся к этиловому спирту, а также к наркотическим и психотропным средствам или их аналогам. В пояснительной записке уточняется, что предлагаемые поправки потребуют создания перечня разрешенных лекарственных препаратов, замедляющих реакцию человека. В него могут быть включены анестетики, противоэпилепческие препараты, средства, применяемые при болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные медикаменты.