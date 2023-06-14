«Есть много нюансов»: эксперты о планах наказывать водителей за «лекарственное» опьянение
Врач-терапевт Андрей Кондрахин и автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировали планы ввести в России наказание для водителей за лекарственное опьянение.
Ранее в Госдуму был внесен правительственный проект закона об административной ответственности для водителей за прием ряда лекарств. Авторы инициативы предлагают внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят привлекать к ответственности водителей, в организме которых во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения обнаружены вещества, входящие в состав лекарств и ухудшающие внимание, но не относящиеся к этиловому спирту, а также к наркотическим и психотропным средствам или их аналогам. В пояснительной записке уточняется, что предлагаемые поправки потребуют создания перечня разрешенных лекарственных препаратов, замедляющих реакцию человека. В него могут быть включены анестетики, противоэпилепческие препараты, средства, применяемые при болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные медикаменты.
Инициатива с точки зрения здравого смысла правильная. Я вижу в ней только позитив. Ведь сейчас многие люди даже не знают, что принимают препараты, способные изменить их сознание. Говоря об опьянении водителей, мы традиционно упоминаем этиловый спирт либо наркотические вещества, но есть много лекарственных средств, которые по сути также могут стать причиной задержки реакции или ухудшения внимания у человека в различных ситуациях.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
Наиболее опасными врач назвал случаи, когда водитель вместе с сильнодействующими препаратами употребляет алкоголь.
"Представляете, какая получается "гремучая смесь"?" - сказал Кодрахин.
Он отметил, что зачастую ухудшающие внимание препараты принимаются курсом.
"На этот период человек должен находить возможности передвигаться, не управляя транспортным средством самостоятельно. Но если такие препараты человек принимает постоянно, то он должен отдавать себе отчет в том, что он не может управлять транспортом из-за повышенной опасности", — отметил медик.
Кондрахин также прокомментировал планы по созданию перечня замедляющих реакцию человека лекарственных препаратов.
"Это сложный вопрос. Ведь можно сделать новые препараты, по-другому их зарегистрировать - с новым названием, с новой химической структурой - и они не будут попадать под ограничения. Тогда перечень нужно будет оперативно обновлять. На мой взгляд, проще ссылаться на инструкцию, где производитель указывает, можно ли управлять транспортным средством при приеме препарата", — добавил терапевт.
Автоэксперт Петр Шкуматов, комментируя инициативу, заявил, что в целом законопроект о штрафах для водителей за лекарственное опьянение понятен, поскольку некоторые препараты действительно нельзя употреблять, находясь за рулем, однако, по словам специалиста, в нем есть много нюансов.
Водитель может не знать, что употребление такого лекарственного препарата запрещено за рулем. Необходимо прямо на упаковке добавлять большой красный значок - перечеркнутый автомобиль.Петр ШкуматовКоординатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»
Вместе с тем собеседник отметил, что если водители будут проходить медицинское освидетельствование на наличие клинических признаков лекарственного опьянения, то в этом случае множество подобных вопросов будет снято.
Ранее СМИ рассказывали, что делать трезвому водителю, если алкотестер показывает положительный результат.