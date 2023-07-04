"В ГИБДД еще в феврале этого года заявили, что не планируют "гоняться" за элкектросамокатами. Если в Москве или Санкт-Петербурге сейчас кого-то из пользователей СИМ и штрафуют, то это рейдовые мероприятия, в ходе которых выписываются штрафы за мелкие нарушения. Но нужно, что бы вся эта история работала системно", — сказал он.