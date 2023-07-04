Эксперты оценили идею штрафовать электросамокатчиков наравне с автомобилистами
Автоэксперты в разговоре с Рамблером прокомментировали инициативу, согласно которой предлагается начать штрафовать лиц, использующих для передвижения СИМ (средство индивидуальной мобильности), наравне с автомобилистами.
Ранее газета "Известия" рассказала о планах Минтранса внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, за нарушение правил дорожного движения. Как пишет газета, на текущий момент водителей СИМ штрафуют согласно ст. 12.29 КоАП, однако ее формулировка расплывчата, так как она предусматривает штрафы для велосипедистов и других лиц, участвующих в процессе дорожного движения, что позволяет водителям СИМ уклоняться от ответственности.
По словам автоэксперта Дмитрия Попова, Минтранс противоречит сам себе.
Там только недавно что "кричали", что будут штрафовать [пользователей средств индивидуальной мобильности за нарушения правил дорожного движения] по ст. 12.29 КоАП. Ведомство продолжает заводить ситуацию в тупик, придумывая все новые и новые кондиции для электросамокатов. Но нужно честно сказать себе о том, что признание этого снаряда средством индивидуальной мобильности было ошибкой. Сейчас необходимо вернуться к мысли о признании их электромопедами. Это сильно упростит ситуацию.Дмитрий Попов Независимый автоэксперт
Установление для электросамокатчиков размеров штрафов, сопоставимых с санкциями для автомобилистов, не изменит ситуацию с нарушением ими ПДД, заявил специалист.
"В ГИБДД еще в феврале этого года заявили, что не планируют "гоняться" за элкектросамокатами. Если в Москве или Санкт-Петербурге сейчас кого-то из пользователей СИМ и штрафуют, то это рейдовые мероприятия, в ходе которых выписываются штрафы за мелкие нарушения. Но нужно, что бы вся эта история работала системно", — сказал он.
Попов заявил о необходимости приравнять все электросамокаты к мопедам, чтобы для управления ими было необходимо наличие у водителя прав категории "М".
"И тогда не надо будет придумывать отдельные статьи в КоАП, не надо будет придумывать отдельные "глупости" в ПДД. Однако мы под руководством Минтранса идем по пути наращивания объемов документации и всего остального. Считаю, что чем проще система, тем надежнее она работает... Мы совершили ошибку, загнав электросамокаты на тротуар", — заявил эксперт.
Автоюрист Дмитрий Славнов выступил против внесения изменений, в результате которых пользователи СИМ начали бы платить штрафы, сопоставимые со штрафами для автомобилистов.
"Автовладелец управляет источником повышенной опасности. Превышение им скорости, например на 60 км/ч, может привести к непоправимой трагедии. А сможет ли самокатчик вообще развить такую скорость и превысить ее?" - задался вопросом эксперт, выразив мнение, что для пользователей СИМ должно быть отдельное определение в законодательстве и отдельно прописанные штрафы.
Ранее ТАСС рассказывал о стартовавшем в Москве эксперименте, в ходе которого специалисты тестируют ограничение скорости электросамокатов системой "ЭРА-ГЛОНАСС".