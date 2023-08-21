Эксперт оценил идею ввести запрет на использование иномарок в такси
Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал планы ввести запрет на использование иномарок в российских службах такси.
Ранее, по данным "Известий", в Госсовете России поддержали законопроект, который даст Правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства. С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе этого года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, введение обязательных требований по локализации такси обеспечит в будущем рынок сбыта со стабильным спросом для отечественных автопроизводителей в 100-200 тыс. машин ежегодно.
Специалист подчеркнул, что, согласно инициативе, в такси предполагается использовать автомобили, компоненты которых были произведены в России, а не были поставлены из-за рубежа.
Автопром - это не только производство автомобилей, но и производство их компонентов тоже. И локализована должна быть вся цепочка производства, включая различные узлы и запчасти. И пока стоит вопрос о проработке этого момента, готовится доклад о возможности исполнить инициативу.Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси
Вопрос о локализации производства машин для такси следует рассматривать в контексте поручения президента РФ Владимира Путина определить к 1 октября 2023 года перечень товаров, импорт которых может быть ограничен при условии наличия российских аналогов, закрывающих потребности российского рынка, добавил Ян.
"Это касается не только автомобилей, это касается всего. Это то, что называется "технологический суверенитет". И производство автокомпонентов - часть этой общей задачи", — сказал эксперт, отметив, что вопрос локализации производства автокомпонентов связан с вопросами стимулирования производителей государством.
Вместе с тем Ян напомнил, что представители завода "Москвич" уже выражали готовность собирать автомобили для работы в такси.
"Но здесь вопрос в том, какой статус будет у "Москвича". Будет ли он признан локализованным? Ведь на сегодняшний день он полностью состоит из иностранных запчастей. То есть тут стоит не вопрос о сборке, а о локализации всей цепочки производства", — отметил аналитик, добавив, что введение требований о такси российской сборки также может стать стимулом для китайских компаний запускать производство машин в России.
В случае введения запрета на использование иномарок в такси большинство российских потребителей не заметит серьезных изменений, предположил собеседник.
"Массовый сегмент такси - это "эконом". А специальные требования к автомобилям, работающим в такси, есть только в Москве. Во все остальной России услуги такси оказывают на всем том, что в принципе может двигаться, если находится в исправном техническом состоянии. То есть изменения смогут заметить только жители Москвы, Московской области. Может быть, отчасти жители Санкт-Петербурга", — сказал он.
"Москвичи, например, не хотят ездить на автомобилях Lada Vesta. Они отказываются от поездок на этих моделях, предпочитая Hyundai Solaris, хотя комплектация у этих машин одинаковая. То есть тут многое будет зависеть и от пассажиров, а не от производителей. Но в городах, где у пассажиров сложились определенные предпочтения, им нужно будет привыкать к новым условиям, тогда эта программа локализации будет иметь смысл", — заявил эксперт.
Ранее в России предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне.