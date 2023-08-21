Эксперт оценил идею ввести запрет на использование иномарок в такси

"Массовый сегмент такси - это "эконом". А специальные требования к автомобилям, работающим в такси, есть только в Москве. Во все остальной России услуги такси оказывают на всем том, что в принципе может двигаться, если находится в исправном техническом состоянии. То есть изменения смогут заметить только жители Москвы, Московской области. Может быть, отчасти жители Санкт-Петербурга", — сказал он.



"Москвичи, например, не хотят ездить на автомобилях Lada Vesta. Они отказываются от поездок на этих моделях, предпочитая Hyundai Solaris, хотя комплектация у этих машин одинаковая. То есть тут многое будет зависеть и от пассажиров, а не от производителей. Но в городах, где у пассажиров сложились определенные предпочтения, им нужно будет привыкать к новым условиям, тогда эта программа локализации будет иметь смысл", — заявил эксперт.