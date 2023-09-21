Автоюрист оценил новые возможности камер на дорогах Москвы

"Это страшная вещь. В случае аварии машина "будет думать", что человек в салоне пристегнут, и сработает пиропатрон подушки безопасности. При ДТП тело человека полетит по инерции вперед, а ему навстречу вылетит подушка безопасности. Эта сила сравнима с ударом профессионального боксера. Представляете, какой удар ощущает водитель или пассажир машины, где стоят заглушки? Поэтому если вы вдруг не пристегиваетесь, то хотя бы не вставляйте заглушки. При ДТП система автомобиля увидит, что вы не пристегнуты, и подушка безопасности не сработает. Как мне кажется, здесь можно получить меньшие повреждения. Но, конечно, пристегиваться необходимо в обязательном порядке. Ремни безопасности придумали не просто так, они спасают жизни. И если водитель не может донести до пассажира, что ему нужно пристегнуться, то пускай оплачивает этот штраф", — сказал Славнов.