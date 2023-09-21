Автоюрист оценил новые возможности камер на дорогах Москвы
Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о появлении нового функционала у камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Москве.
Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что дорожные камеры в Москве начнут фиксировать непристегнутых ремнем безопасности пассажиров и присылать штраф за нарушение владельцу автомобиля. За соблюдением правила о том, что все, кто находится в машине во время движения, должны быть пристегнуты ремнями безопасности, будут следить 206 комплексов с нейросетью. Ликсутов заверил, что любые сомнения при рассмотрении случаев нарушений всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта.
У нас есть ответственность за непристегнутый ремень у пассажира, существует статья 12.29 ч. 1 КоАП РФ, которая регламентирует соответствующий штраф. И алгоритмы [обработки изображения и распознавания объектов] не стоят на месте, с каждым годом они все больше адаптируются к нашей действительности. И если на сегодняшний день дорожная камера способна выявить наряду с непристегнутым ремнем водителя непристегнутый ремень пассажира, то почему бы не выписывать такие штрафы? Многие могут с негативом воспринять это нововведение. Но подобные штрафы - это совсем не плохо. Система МВД не намерена наживаться на штрафах, в первую очередь она заботится о безопасности пассажиров.Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист
В настоящее время многие владельцы автомобилей вставляют заглушки в замки ремней безопасности, отметил собеседник.
"Это страшная вещь. В случае аварии машина "будет думать", что человек в салоне пристегнут, и сработает пиропатрон подушки безопасности. При ДТП тело человека полетит по инерции вперед, а ему навстречу вылетит подушка безопасности. Эта сила сравнима с ударом профессионального боксера. Представляете, какой удар ощущает водитель или пассажир машины, где стоят заглушки? Поэтому если вы вдруг не пристегиваетесь, то хотя бы не вставляйте заглушки. При ДТП система автомобиля увидит, что вы не пристегнуты, и подушка безопасности не сработает. Как мне кажется, здесь можно получить меньшие повреждения. Но, конечно, пристегиваться необходимо в обязательном порядке. Ремни безопасности придумали не просто так, они спасают жизни. И если водитель не может донести до пассажира, что ему нужно пристегнуться, то пускай оплачивает этот штраф", — сказал Славнов.
Автоюрист исключил возможность злоупотреблений при использовании новых комплексов, допустив при этом, что в их работе могут возникнуть технические ошибки.
"Поскольку все считывает робот, возможно, будут какие-то ошибки. Но напомню, что у водителей есть возможность обжаловать все штрафы в 10-дневный срок. Если человек не будет согласен с полученным штрафом, если пассажиры действительно были пристегнуты, а камера это неправильно распознала, то будет время на обжалование. Можно зайти на сайт "Госуслуги", там есть кнопка "Обжаловать". Вы на нее нажимаете, а затем пишете свои доводы и указываете, с чем вы не согласны, потом отправляете", — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что в России водителей начали штрафовать за установку гаджетов на лобовое стекло автомобилей.