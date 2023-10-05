Эксперты назвали самые мощные дизельные двигатели в истории

Всего в список вошли 10 двигателей. Самым мощным дизельным мотором в истории был признан двигатель Audi 4.2 TDI V8. Мощность этого мотора составляет от 315 до 380 л.с. — он был разработан в 2005 году и устанавливался в Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Audi A8.