Эксперты назвали самые мощные дизельные двигатели в истории
Эксперты издания HotCars назвали самые мощные дизельные двигатели в истории автостроения.
Всего в список вошли 10 двигателей. Самым мощным дизельным мотором в истории был признан двигатель Audi 4.2 TDI V8. Мощность этого мотора составляет от 315 до 380 л.с. — он был разработан в 2005 году и устанавливался в Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Audi A8.
Второе место занял 4,0-литровый Volkswagen 4.0 V8 TDI. Его мощность варьируется от 416 до 429 л.с. Замыкает тройку лидеров двигатель Ford 6.4 Power Stroke V8 с мощностью в 350 л.с. В десятку также вошли двигатели BMW N57S, BMW B57D30S0, Duramax L5P V8, Volkswagen V12 TDI, LML Duramax V8, Cummins 6.7 ISB, и Ford 6.7 Power Stroke V8.
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