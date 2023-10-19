Эксперт рассказал об опасности езды на мотоцикле осенью
Эксперт Андрей Иванов рассказал о потенциальной опасности езды на мотоцикле в осенний сезон. Об этом сообщает Quto.ru.
По словам Иванова, осенью причиной аварии могут стать опавшие листья, в особенности влажные. Кроме того, частые осенние дожди могут сделать дорожную разметку очень скользкой. По этим причинам эксперт советует мотоциклистам сразу же завершать сезон, как только ночная температура опустится ниже нуля.
«Да, несомненно, манящее очарование золотой осени умоляет покататься хотя бы ещё денёчек, но даже обычные опавшие листья на асфальте для мотоциклиста подобны льду. Если вы ещё не закрыли мотосезон, это стоит сделать как можно скорее, и с максимальными предосторожностями», — рассказал он.
При этом Иванов добавил, что этот совет актуален для мотоциклистов из средней полосы России. Из-за особенностей климата мотолюбители из южных частей страны могут дольше не закрыть сезон.
Ранее автоэксперт рассказал о том, как выбрать правильные зимние шины.