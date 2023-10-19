Эксперт рассказал об опасности езды на мотоцикле осенью

«Да, несомненно, манящее очарование золотой осени умоляет покататься хотя бы ещё денёчек, но даже обычные опавшие листья на асфальте для мотоциклиста подобны льду. Если вы ещё не закрыли мотосезон, это стоит сделать как можно скорее, и с максимальными предосторожностями», — рассказал он.