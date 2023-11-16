Помним: история Alpina, лучшего тюнинг-ателье BMW

Компания Alpina основана в 1965 году Бурхардом Бовензипеном в городе Бухлое. Бурхард Бовензипен не последовал семейному бизнесу по производству пишущих машинок, а вместо этого решил начать бизнес по улучшению автомобилей BMW. Название Alpina было взято от компании его отца, Рудольфа Бовензипена, которая производила те самые пишущие машинки.

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С самого начала существования компании, Alpina и BMW были тесно связаны. В тот момент, когда в 1962 году BMW выпустила модель 1500, Бурхард решил усовершенствовать ее, так как мощности не хватало, о чем сообщали потребители. Базовая модель могла похвастаться лишь 75 л.с. под капотом, но при замене обычного карбюратора на сдвоенный от Weber, мощность увеличивалась до 90 л.с. Это был первый тюнинг, который Бурхард начал продавать отдельно за 980 марок.

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В 1963 году BMW выпустила усовершенствованную модель под незамысловатым названием 1800. Бурхард и здесь решил, что он толковее инженеров BMW и принялся дорабатывать движок. В 1800 он поменял карбюратор, поршни и заменил даже головку блока цилиндров. Эти изменения увеличили мощность с 90 до 110 л.с.

Alpina

И тут происходит переломный момент: компания BMW признает доработки Бурхарда годными. Это означало, что покупая и устанавливая пакет доработок, пользователь не терял гарантию, что всегда было ключевым моментом в тюнинге. Тесный этап сотрудничества с сохранением гарантии начался в 1964 году, а уже в 1965 группа Бурхарда, состоящая из восьми помощников, превратилась в компанию Alpina. Полное название было Alpina Burkard Bovensiepen KG, но это не помещалось на значок, который компания часто клеила вместо оригинального «пропеллера» BMW.

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Первое время в «Альпине» просто дорабатывали двигатели и делали это очень успешно. Допиливали карбюраторы, головки блоков цилиндров, а иногда и систем охлаждения. Но первая сложная задача появилась в 1968 году, когда в свет вышла модель BMW 2800 мощностью 170 л.с. И тут перед «Альпиной» появилась задача сделать из бизнес-седана спортивный автомобиль для 24-часовых гонок Spa Francorchamps. Доработанная модель получила название Alpina 2800CS и с этого момента компания стала не только дорабатывать моторы, но и весь автомобиль для участия в гонках. По сути, появилась гоночная команда, а это требовало расширения штата. В 1970 году в Alpina трудилось уже более 70 человек, которые доводили новую гоночную модель BMW 3.0 CSL. Как вы догадались, именно с этого момента собственная гоночная команда появилась и у BMW - BMW Motorsport GmbH. Alpina хоть и уважали, но делиться наградами BMW не хотела.

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Особое признание Alpina получила после того, как гонщики Формула-1 и 24 часа Ле-Мана выиграли 6-часовые заезды в Нюрбургринге. Среди победителей был даже Ники Лауда, который выступал на том самом BMW 3.0 CSL. Последующие годы Alpina дорабатывала этот автомобиль, пока не стало понятно, что нужно новое радикальное решение, а BMW CLS, которая на тот момент уже выступала с двигателем 3,5 литра мощностью 470 л.с., должна уйти на покой. В 1977 года команда Бовензипена объявила об уходе из автоспорта и желании снова сосредоточиться на доведении простых гражданских машин, так как начался топливный кризис, и содержание гоночной команды било по бюджету.

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В 1983 году фирма официально зарегистрировалась как независимый производитель автомобилей в Федеральном транспортном агентстве Германии. С этого момента автомобили получили двойной VIN-номер, а это всем давало понять, что перед ними хоть и BMW, но отличающаяся от серийного автомобиля так сильно, что требуется персональный VIN-номер. С того момента в этом заключалась вся фишка компании Alpina: вы покупали доработанную BMW, но продолжали обслуживаться у официального дилера по гарантии. В этом тандеме выигрывали и Alpina, и BMW: группы работали в тандеме и не тащил и одеяло на себя, переманивая клиентов.

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На сегодняшний день автомобили Alpina отличаются от стоковых версий очень сильно: детали кузова и обвеса, турбины, двигатели, КПП, системы охлаждения и даже отделка салона. По большому счету, перерабатывается почти каждый узел, чтобы сделать машину эффективней.

Alpina

Одной из самых дорогих «альпин» на сегодняшний день является Alpina XB7. На российском рынке такой доработанный Х7 стоит под 30 млн рублей новым. За свою историю через завод Alpina прошла почти каждая модель BMW, кроме самых массовых и медленных, вроде первой серии.

Заключение