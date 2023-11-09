Что такое шторка безопасности в автомобиле

Подушка безопасности - одно из лучших изобретений в сфере автобезопасности. Изобрели ее более полувека назад - в 1972 году. Испытать на себе новинку выпала честь американской машине Oldsmobile Toronado. И уже с 1973 года подушки стали устанавливать на все модели Buick, Cadillac и Oldsmobile.

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Система постоянно совершенствовалась, и в 1981 году Mercedes-Benz показал преднатяжители ремней, которые срабатывали за мгновение до раскрытия подушки. Они решили весьма актуальную проблему: уберегли водителей и пассажиров от мощного удара вылетающей подушки, от которого не редко погибали пассажиры и водители. С 1984 года указом правительства США все машины стали комплектоваться преднатяжителями.

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Чем шторка безопасности отличается от подушки

Подушки безопасности – это великое изобретение, но они помогали только при лобовых ударах, а от боковых защиты не было до 90-х годов, пока компания Autoliv не изобрела так называемую шторку безопасности, которая сегодня называется боковой подушкой безопасности. Это не совсем одно и то же, так как боковые подушки могут находиться и в креслах, и даже дверях автомобиля, а шторка - только под потолком. К тому же шторка при раскрытии защищает не одну зону, как фронтальная или коленная подушки, а создает реальный надувной барьер между водителем (или пассажиром) и всей боковой частью салона. Можно ли называть шторку безопасности подушкой? Да, можно, но нужно уточнять, что речь идет о верхней боковой подушке, которая устанавливается с края обшивки потолка.

Первая шторка безопасности была установлена в автомобили Volvo в 1995 году, а сразу после Volvo технологию применили и в машинах Kia. На сегодняшний день шторка безопасности есть в большинстве современных машин, правда, далеко не во всех комплектациях.

Работа шторки безопасности также основана на быстром надувании в случае определенных типов столкновений, в особенности боковых ударов и при опрокидывании автомобиля. При срабатывании датчиков газонаполненная шторка мгновенно надувается, создавая защитный барьер между стеклом и пассажирами. Это помогает снизить риск травм головы и шеи, а также минимизировать возможность вылета из автомобиля через окно. Более того, сбоку от водителя есть стойки, удар по которым головой тоже не пройдет незамеченным. Именно для этого и нужна шторка безопасности.

Заключение