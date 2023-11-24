Что такое вебасто и как это работает

Каждый автомобилист хоть раз в жизни слышал слово «вебасто». Оно произошло от названия немецкой компании Webasto, специализирующейся на производстве автономных отопителей и других аксессуаров для автомобилей. Автономный отопитель, или просто «вебасто», — это устройство, предназначенное для поддержания оптимальной температуры в салоне автомобиля и предпускового подогрева двигателя в холодное время года. Бывают разные модели «вебасто»: некоторые греют только двигатель, а некоторые прогревают весь автомобиль, включая салон.

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Как работает «вебасто»

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Работает «вебасто» довольно просто: устройство использует топливо из бака автомобиля и электричество аккумулятора для генерации тепла, которое затем распределяется по салону и двигателю. Это отдельное устройство, и в этом вся суть, так как оно работает независимо от всего авто. «Вебасто» подключен к системе охлаждения автомобиля, что позволяет ему сначала нагревать жидкость, а потом гонять ее по большому контуру всей системы. Это прогревает двигатель и делает процесс утреннего запуска намного легче. Если установлена расширенная система, то она сможет еще и нагреть салон, чтобы вы садились в теплую машину.

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Как управлять системой «вебасто»

На сегодняшний день есть три варианта управления системой «вебасто». Самый простой и древний – это небольшой блок управления в самой машине, на котором вы выставляете время запуска, как звонок на будильнике. Этот метод неудобен тем, что изменить время запуска можно только из самой машины, а если вы передумали куда-то ехать, то придется одеваться и выходить на улицу, что не очень комфортно.

Более продвинутый метод – это управление со специального брелка. На сегодняшний день этот способ является наиболее распространенным. Вы можете управлять системой со своего балкона, если машина находится в зоне видимости. Объяснять преимущества данного метода смысла, наверное, нет.

Telestart

Наиболее крутые системы управляются со смартфона через специальное приложение. Обычно там показывается еще и уровень топлива, и даже заряд аккумулятора. Самые замороченные даже присылают смс-уведомления о текущем состоянии системы. Но встречаются такие варианты редко, и в основном на самых современных машинах, выпущенных не более пяти лет назад.

Плюсы системы «вебасто»

«Вебасто» обладает рядом преимуществ, за которые ее любит огромное количество автовладельцев. Во-первых, удобство и комфорт в использовании автомобиля в холодное время года: утром вам не придется садиться в холодный автомобиль и ждать, пока салон и двигатель прогреются. Во-вторых, благодаря предварительному подогреву двигателя, увеличивается его ресурс, а также снижается расход топлива и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу при запуске и последующей работе. Ну и на закуску – экономия времени каждое утро, так как стоять на месте и прогревать мотор не нужно.

YouTube / Вебасто дилер

Минусы системы «вебасто»

Однако у «вебасто» есть и некоторые недостатки. Установка такого устройства требует определенных финансовых затрат. Хорошая «вебасто» для иномарки на сегодняшний день выйдет примерно в 80-100 тысяч рублей, а это весьма заметная сумма. Также следует учитывать, что использование «вебасто» повышает общий расход топлива автомобиля. Вряд ли вы будете высчитывать по минутам, когда вам пора спускаться. Вы нажмете на кнопку, и машина будет прогреваться, пока вы спокойно пьете кофе, но в это время уходит топливо примерно по 0,8 литра в час.

Сюда же стоит отнести износ аккумулятора, так как машина не запускается. По этой причине иногда устанавливают второй бензобак и небольшой дополнительный аккумулятор, чтобы «вебасто» случайно не высосала основные силы вашего авто. Но такой подход еще больше увеличит стоимость установки системы в комплексе. Дополнительный аккумулятор и бензобак выйдут еще примерно в 15-20 тысяч рублей с работами.

Заключение