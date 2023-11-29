Эксперты предсказали рост цен на такси в Москве из-за нехватки водителей
Автомобильные эксперты считают, что в ближайшее время цены на такси в Москве заметно вырастут из-за нехватки водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Проблему с дефицитом кадров признали в «Яндекс. Такси». По словам владельца компании Георгия Серпионова, ранее сервис поставил себе цель привлечь до 30 тысяч новых водителей в Москве и Подмосковье, однако выяснилось, что на рынке труда «физически нет людей».
«Автомобилей более чем достаточно, а вот водителей действительно нет. С чем это связано, я могу только догадываться. Агрегатор — молодец, он хоть что-то пытается сделать. Поможет ли все это в данной ситуации? Не думаю, потому что речь идет о бонусах, а не каждый водитель их получает. Просто нужны таксисты. В 2022 году в это время привлекалось больше водителей», — рассказал он.
Усугубляет ситуацию с водителями экономическая ситуация, а также новый закон о такси, вступивший в силу 1 сентября. Ранее многие водители из регионов приезжали на новогодние праздники в столицу из-за высокого спроса на такси. Однако новый закон резко ужесточил требования к водителям. Автоэксперт и создатель проекта «Омбудсмен такси» Антон Максимов считает, что из-за этих факторов приток новых водителей в Москву из регионов заметно сократится.
«В профессиональном кругу таких водителей называют “декабристы”. Это люди, которые приезжают из регионов в Москву поработать таксистами один месяц. Они захватывают конец ноября, декабрь, плюс дней пять января. Вахтовики, которые приехали в столицу на полтора месяца, уже работают. Может быть, в начале декабря еще 10 тысяч и доберется до Москвы», — заявил Максимов.
Эксперт также добавил, что те водители, которые планировали переехать в Москву или перебрались насовсем, или уже изменили планы.
В Общественном совете такси также добавили, что эту проблему часто предлагают решить с помощью мигрантов. Однако право на работу водителем такси имеют далеко не все иностранцы. Как уточнил председатель профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко, такое решение может заметно ухудшить ситуацию с безопасностью на дорогах.
«Необходимо создать условия, при которых водитель такси будет зарабатывать больше, чем занимаясь чем-то другим. Но есть риск привлечения людей с не очень высокой квалификацией. Существует набор требований, прописанных в законе, водитель должен, безусловно, соответствовать», — считает он.
Ранее из-за сильного снегопада в Москве десятиминутная поездка в такси подорожала до тысячи рублей.