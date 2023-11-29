Эксперты предсказали рост цен на такси в Москве

«Автомобилей более чем достаточно, а вот водителей действительно нет. С чем это связано, я могу только догадываться. Агрегатор — молодец, он хоть что-то пытается сделать. Поможет ли все это в данной ситуации? Не думаю, потому что речь идет о бонусах, а не каждый водитель их получает. Просто нужны таксисты. В 2022 году в это время привлекалось больше водителей», — рассказал он.