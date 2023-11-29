Эксперты предсказали рост цен на такси в Москве из-за нехватки водителей

Автомобильные эксперты считают, что в ближайшее время цены на такси в Москве заметно вырастут из-за нехватки водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты предсказали рост цен на такси в Москве
© © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Проблему с дефицитом кадров признали в «Яндекс. Такси». По словам владельца компании Георгия Серпионова, ранее сервис поставил себе цель привлечь до 30 тысяч новых водителей в Москве и Подмосковье, однако выяснилось, что на рынке труда «физически нет людей».

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«Автомобилей более чем достаточно, а вот водителей действительно нет. С чем это связано, я могу только догадываться. Агрегатор — молодец, он хоть что-то пытается сделать. Поможет ли все это в данной ситуации? Не думаю, потому что речь идет о бонусах, а не каждый водитель их получает. Просто нужны таксисты. В 2022 году в это время привлекалось больше водителей», — рассказал он.

Усугубляет ситуацию с водителями экономическая ситуация, а также новый закон о такси, вступивший в силу 1 сентября. Ранее многие водители из регионов приезжали на новогодние праздники в столицу из-за высокого спроса на такси. Однако новый закон резко ужесточил требования к водителям. Автоэксперт и создатель проекта «Омбудсмен такси» Антон Максимов считает, что из-за этих факторов приток новых водителей в Москву из регионов заметно сократится.

«В профессиональном кругу таких водителей называют “декабристы”. Это люди, которые приезжают из регионов в Москву поработать таксистами один месяц. Они захватывают конец ноября, декабрь, плюс дней пять января. Вахтовики, которые приехали в столицу на полтора месяца, уже работают. Может быть, в начале декабря еще 10 тысяч и доберется до Москвы», — заявил Максимов.

Эксперт также добавил, что те водители, которые планировали переехать в Москву или перебрались насовсем, или уже изменили планы.

В Общественном совете такси также добавили, что эту проблему часто предлагают решить с помощью мигрантов. Однако право на работу водителем такси имеют далеко не все иностранцы. Как уточнил председатель профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко, такое решение может заметно ухудшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

«Необходимо создать условия, при которых водитель такси будет зарабатывать больше, чем занимаясь чем-то другим. Но есть риск привлечения людей с не очень высокой квалификацией. Существует набор требований, прописанных в законе, водитель должен, безусловно, соответствовать», — считает он.

Ранее из-за сильного снегопада в Москве десятиминутная поездка в такси подорожала до тысячи рублей.

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