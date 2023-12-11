Автоэксперт оценил идею о штрафах за нарушение временных ограничений скорости

Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан выбирать скорость движения, исходя из фактических погодных и дорожных условий. То есть соответствующая обязанность уже существует. И на знаках уже указана максимальная скорость движения. А когда говорится, что какие-то люди будут динамически ограничивать скорость движения на дорогах, то речь идет о том, что в Минтрансе считают, что водители выбирают неадекватную скорость, а они - специалисты - лучше знают, какая скорость является адекватной. Однако в действительности все ровно наоборот: водители выбирают разумную скорость движения. Было зафиксировано крайне мало нарушений, когда водители выбирали несоответствующую погоде скорость движения. При этом информация о динамических ограничениях скорости, которую мы видим сплошь и рядом, зачастую абсолютно неадекватна.

Петр Шкуматов Координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»