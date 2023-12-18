Эксперт оценил новую инициативу по работе таксистов в России

"Работу мигрантов в такси ограничивает федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которому необходимо, чтобы мигрант получил водительское удостоверение российского образца. Но проблема в том, что это долгий и дорогостоящий процесс, и многие мигранты просто не хотят учиться, а агрегаторы не создают условия, чтобы они эти удостоверения получали. Суть предложения общественного совета заключается в том, чтобы отменить требование к мигрантам получать национальное водительское удостоверение для работы на всех видах транспорта. Но на практике это приведет к тому, на что жалуются все пассажиры: водители не знают дорог, не знают правил дорожного движения и так далее. Поэтому допускать мигрантов к работе водителями не нужно. В свое время было приложено множество усилий, чтобы внести соответствующую поправку в закон "О безопасности дорожного движения"", — завил он.