Эксперт оценил новую инициативу по работе таксистов в России
Транспортный аналитик Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с дефицитом водителей такси в России, а также оценил новую инициативу, нацеленную на решение проблемы с нехваткой таксистов.
Общественный совет по развитию такси ранее направил в Совет Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси, сообщала глава совета Ирина Зарипова. Согласно российскому законодательству, в такси могут работать водители с правами из стран, где русский язык является государственным. К примеру, из Киргизии и Белоруссии. Жители других стран должны получить права российского образца.
По словам специалиста, для решения проблемы с дефицитом таксистов следует разрешить российским гражданам, готовым работать таксистами, трудиться там, где они хотят.
У нас закон о такси ввел антиконституционную норму, согласно которой граждане могут работать, вести деятельность только по месту своего проживания. По всем видам услуг предприниматели могут вести деятельность там, где они становятся на налоговый учет - деятельность предпринимателей регулирует Налоговый кодекс. Однако для такси жесткой нормой закрепили старую советскую привязку к месту жительства. И эта антиконституционная норма никого не волнует. В результате этого в Москве не могут зарегистрироваться преимущественно жители России, и в городе возник дефицит водителей. Закон ввел правило о том, что водитель может стать самозанятым перевозчиком. Таким образом, самозанятым перевозчиком, например в Москве, может стать только москвич. Никакие временные регистрации здесь не работают. И в результате получается перекос: в Москве существует большой спрос на водителей, но количество москвичей, которые хотят работать таксистами, катастрофически мало.Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси
Эксперт подчеркнул, что мигранты не могут работать таксистами в Москве, если они не встали на миграционный учет в городе.
"В Москве практически нет мигрантов, которые стоят на учете в городе и работают в такси. На учет в Москве в основном встают те, кто работает в сфере ЖКХ, в строительстве. То есть те, кого на объекты привлекает сам город", — отметил Ян.
Еще одной причиной возникновения дефицита таксистов эксперт назвал политику агрегаторов.
"Агрегаторы такси искусственно создали условия, при которых водители не могут работать в сервисах, поскольку они не соответствуют требованиям закона. Таких проблем не было до 1 сентября этого года, когда у агрегаторов появилась собственная ответственность за подключение водителей... Говорят, что рынок труда изменился за последнее время и теперь никто не хочет работать в такси. Но условия работы в такси определяют агрегаторы, и они их сделали такими, что возник дефицит", — заявил специалист.
Говоря о предложении общественников "разрешить временный допуск мигрантов за руль такси", Ян отметил, что ни один транспортный закон не ограничивает их работу в этой сфере.
"Работу мигрантов в такси ограничивает федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которому необходимо, чтобы мигрант получил водительское удостоверение российского образца. Но проблема в том, что это долгий и дорогостоящий процесс, и многие мигранты просто не хотят учиться, а агрегаторы не создают условия, чтобы они эти удостоверения получали. Суть предложения общественного совета заключается в том, чтобы отменить требование к мигрантам получать национальное водительское удостоверение для работы на всех видах транспорта. Но на практике это приведет к тому, на что жалуются все пассажиры: водители не знают дорог, не знают правил дорожного движения и так далее. Поэтому допускать мигрантов к работе водителями не нужно. В свое время было приложено множество усилий, чтобы внести соответствующую поправку в закон "О безопасности дорожного движения"", — завил он.
Ян выступил против реализации инициативы, выразив мнение, что это может напрямую повлиять на безопасность перевозок.
"Может получится так, что граждан другого государства, который, возможно, не умеет водить автомобиль (возможности проверить этот навык не будет), сядет за руль и повезет людей", — заключил эксперт.
В России во второй половине этого года появился серьезный дефицит таксистов, который увеличился до 72 тысяч человек. Информация об этом была указана в исследовании Аналитического центра при правительстве России.