В 2024 году средняя стоимость иномарки в России достигнет 3 млн рублей

В 2024 году стоимость новых иномарок в России может вырасти в пределах 20-40% и достигнуть средней цены в 3 млн рублей. Такое мнение выразили опрошенные "Известиями" автоэксперты.

Эксперты полагают, что в меньшей степени подорожают китайские автомобили, сильнее других — корейские. На стоимость машин из КНР будет влиять постепенное насыщение рынка (они займут до его половины) и повышение конкуренции. На стоимость продукции автопрома Южной Кореи — недавнее решение правительства этой страны об ограничении экспорта в Россию любых авто, произведенных на ее территории, с объемом двигателя более двух литров. Уже сейчас средняя цена новой иномарки в России составляет 2,8 млн рублей.