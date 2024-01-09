Проблема, когда из-за аварии трасса полностью блокируется, у нас возникает не в первый раз. М-11 - это в основном двухполосная дорога без обочины, без съездов и ответвлений, с двух сторон она закрыта большими железными заборами. Соответственно, если там из-за ошибок водителей в плохую погоду или по другой причине происходит ДТП, если машину разворачивает (худший вариант - это ДТП с большим грузовиком), то она перекрывает дорогу, а дальше в нее или в последующие машины уже врезаются другие автомобили. То тут есть массовые аварии просто неизбежны, можно сказать, что они "запрограммированы" на этой дороге. То есть если подобное ДТП происходит на трассе, где справа нет отбойника, то водители могут не врезаться в чужие машины, а уходить на обочину или в кювет. Однако на М-11 такой возможности нет. Поэтому, полагаю, это не последняя подобная ситуация на данной трассе - там просто негде спасаться. М-11 - это одна большая смертельная ловушка на 700 километров.

Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза