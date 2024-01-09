Эксперт призвал усовершенствовать инфраструктуру на М-11 после массового ДТП
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11. Специалист выразил мнение, что дорожная инфраструктура на М-11 не отвечает нормам безопасности и призвал ее усовершенствовать.
Серия аварий произошла в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 17 получили травмы. Четверо пострадавших эвакуированы авиацией. Движение в сторону Москвы было перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 машин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Проблема, когда из-за аварии трасса полностью блокируется, у нас возникает не в первый раз. М-11 - это в основном двухполосная дорога без обочины, без съездов и ответвлений, с двух сторон она закрыта большими железными заборами. Соответственно, если там из-за ошибок водителей в плохую погоду или по другой причине происходит ДТП, если машину разворачивает (худший вариант - это ДТП с большим грузовиком), то она перекрывает дорогу, а дальше в нее или в последующие машины уже врезаются другие автомобили. То тут есть массовые аварии просто неизбежны, можно сказать, что они "запрограммированы" на этой дороге. То есть если подобное ДТП происходит на трассе, где справа нет отбойника, то водители могут не врезаться в чужие машины, а уходить на обочину или в кювет. Однако на М-11 такой возможности нет. Поэтому, полагаю, это не последняя подобная ситуация на данной трассе - там просто негде спасаться. М-11 - это одна большая смертельная ловушка на 700 километров.Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
Для профилактики подобных аварий эксперт призвал полностью убрать правый отбойник на М-11.
"У автомобилистов должна быть возможность съезжать с трассы в таких ситуациях. Кроме того, можно отметить, что вдоль платной трассы следовало проложить технологические дороги, по которым к местам аварий могли бы добираться спасатели. Ведь сейчас получилось так, что после ДТП возникла колоссальная пробка, из-за которой у спасателей возникли проблемы с тем, чтобы доехать до места на автомобилях, — людей спасали вертолетами", — отметил специалист, подчеркнув, что аналогичная проблема, связанная с отсутствием обочины, существует на трассе М-12.
Вместе с тем Шапарин ответил на вопрос касательно влияния погодных факторов на дорожную ситуацию на М-11.
"Я неоднократно ездил по этой дороге зимой и понимаю, что часто ее очищают так, как это следует делать. И здесь свое слово о роли дорожников и "Автодора" в этой трагедии еще предстоит сказать следствию. Но я уверен, что эта роль значительная, потому что они должны были предусмотреть подобную ситуацию... Да, водители должны отдавать себе отчет в том, что ездить в гололед сложно и опасно, но от совершения ошибки никто не застрахован. Можно, например, попасть в выбоину, после чего начнется неуправляемый занос, от этого никто не защищен", — отметил специалист.
Ранее на трассе М-11 восстановили движение после массовой аварии.