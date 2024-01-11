Гендиректор «Автодома» Ольховский: дилеры готовят скидки из-за избытка машин

Дилеры автомобилей в этом году будут привлекать покупателей скидками. Это связано с избытком машин на рынке, продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию. Об этом сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

«В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям, чтобы клиенты выбирали их. Автомобилей сейчас много», — передает « Коммерсант» слова Ольховского. Он добавил, что затрудняется оценить объем складов с автомобилями. По мнению гендиректора компании, там скопилось свыше 200 тысяч машин.

При этом ранее сообщалось, что российский рынок легковых авто вошел в депрессию. По словам обозревателя автопортала «Дром» Сергея Арбузова, есть риск, что он обвалится в 2024 году. Это связано с высоким утилизационным сбором на новые и подержанные машины. В связи с этим поставки автомобилей с объемом двигателя более трех литров на данный момент сводятся к минимуму.