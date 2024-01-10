Названа доля китайских машин на рынке в РФ

По итогам декабря 2023 года доля китайских автомобилей на рынке новых машин России достигла 61%. Об этом в онлайн-эфире заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он отметил, что в декабре 2022 году доля китайских машин в РФ составляла 37%. Таким образом за год она выросла почти вдвое. Отечественный автопром в конце 2023 года занимал около трети рынка страны — 30%. Годом ранее он был на уровне 37%.

Говоря об автомобилях из других стран, Удалов указал, что их доля продолжила снижаться. В частности, японские и европейские бренды набрали только 3% (по 7% в декабре 2022 года), корейские — 2% (в прошлом году 11%), американские — 0,5% (до этого 7%).