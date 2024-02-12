Россияне передумали защищать свои автомобили

Россияне стали реже покупать средства защиты для автомобилей. О том, что водители передумали защищать свои машины, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В декабре 2023 года продажи товаров из категории « Защитные покрытия» снизились на 36 процентов по сравнению с декабрем 2022 года. Заметнее всего спрос упал в Перми и Самаре — на 94 и 92 процента соответственно. Эти товары стали менее популярными в Волгограде и Новосибирске — на 62 процента, а также в Челябинске (минус 57 процента).

При этом в Краснодаре и Ростове-на-Дону спрос на защитные средства вырос на 71 и 50 процентов соответственно, а в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — на 25 и семь процентов соответственно.

Наиболее востребованными товарами указанной категории оказались аэрозоль с составом холодного цинкования, пушечное сало, спрей для покрытия цинком, мовиль и мовиль с цинком. Реже всего россияне покупали мовиль с преобразованием ржавчины, цинковые краску и грунтовку.