«Вызывает смех». Эксперт оценил решение Южной Кореи ограничить поставки авто в РФ
Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение властей Южной Кореи ограничить поставки автомобилей местных производителей в России, назвав эти действия смешными и не имеющими отношения к реальному бизнесу.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи ранее сформировало список из 682 новых типов товаров, которые будет запрещено вывозить в Россию и Белоруссию. В список будут включены и автомобили с моторами объемом два литра или более, на долю которых приходится основная часть экспорта из Кореи в РФ. Ограничения вступят в силу 24 февраля 2024 года. В документе, подготовленном министерством, есть нюанс: в нем говорится о машинах с моторами 2000 кубических сантиметров. То есть, формально машины с двигателями объемом 1995 или 1998 кубических сантиметров можно будет продолжать возить.
Новые ограничения Южной Кореи не скажутся на российском рынке легковых машин, считает специалист.
Сейчас все корейские машины везут из Китая, а также из Казахстана. Из Южной Кореи есть определенные поставки, но они существенно меньше. Корейцы никак не могут запретить поставлять машины из Китая, что также касается и всех остальных автомобилей, которые приезжают в РФ по параллельному импорту… Так что Южная Корея может принимать любые решения, но все это исключительно политическая и информационная история, которая не имеет никакого отношения к реальному бизнесу и, скорее, вызывает смех.Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров
Поступающие в Россию автомобили корейских марок производятся в Китае вместе с китайскими партнерами и продаются через торговые дома и дилеров, отметил эксперт.
«Если на дилеров производитель еще может хоть как-то повлиять, попросив их не поставлять автомобили в Россию, то торговым домам он вообще ничего не может сказать», - заявил он.
Доля корейских машин на российском рынке в последнее время снижается, добавил собеседник.
«Например, в начале прошлого года Hyundai и Kia по объемам параллельного импорта входили в топ-5, а к концу года немного откатились из-за того, что в РФ стали ввозить больше китайских моделей. Корейских машин все еще много привозят по параллельному импорту, но если брать весь рынок в целом, то это не какие-то умопомрачительные цифры», - сказал он.
Из Южной Кореи в Россию также привозили некорейские автомобили премиум-сегмента с объемом двигателя более 2 литров, подчеркнул специалист.
«Такие машины до сих пор можно увидеть во Владивостоке, и по данному сегменту решение Южной Кореи может ударить, но это штучная история, это капля в море. Речь идет о паре сотен машин в год», - заключил Мосеев.
В МИД Южной Кореи ранее прокомментировали ситуацию с получением машины Aurus Ким Чен Ыном.