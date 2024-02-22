Сейчас все корейские машины везут из Китая, а также из Казахстана. Из Южной Кореи есть определенные поставки, но они существенно меньше. Корейцы никак не могут запретить поставлять машины из Китая, что также касается и всех остальных автомобилей, которые приезжают в РФ по параллельному импорту… Так что Южная Корея может принимать любые решения, но все это исключительно политическая и информационная история, которая не имеет никакого отношения к реальному бизнесу и, скорее, вызывает смех.

Олег Мосеев Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров