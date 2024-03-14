Эксперт оценил планы ввести тест на знание ПДД для электросамокатчиков в Москве

Эксперт в сфере городского транспорта Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по изменению правил аренды электросамокатов в Москве, а также высказался о том, как нововведения могут повлиять на ситуацию с безопасностью на дорогах и тротуарах столицы.

Операторы аренды электросамокатов Москвы введут в своих приложениях идентификацию и рейтинг пользователей, а также тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД). Об этом ранее рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости. По словам вице-мэра, изменения планируют ввести в этом сезоне.

Ян предположил, что компании, которые предлагают электросамокаты в аренду, встроят в свои приложения входной тест на знание ПДД, пройдя который пользователи получат доступ к услуге. В настоящее время аналогичная модель обкатывается на водителях такси, добавил он.

А ситуация с идентификацией пользователей обстоит немного сложнее, поскольку, с одной стороны, у нас граждане не обязаны носить с собой паспорт, с другой стороны, сама аренда разрешена при заключении договора, а он представлен в виде публичной оферты. То есть человек предоставляет данные о номере телефона, о банковской карте, и договор считается заключенным. При этом ни номер телефона, ни карта официально не являются средством идентификации. Поэтому, видимо, на уровне региона нужно будет принять поправку о том, что эти данные являются средством идентификации, тогда вопросов не будет. Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси

Говоря о том, как нововведения отразятся на пользователях, эксперт отметил, что многие пользователи принимают решение о поездке на электросамокате «спонтанно и эмоционально».

«И если на пути принятия такого решения появится необходимость пройти тест [на знание ПДД], то в результате количество пользователей электросамокатов сократится. Существует множество ситуаций, когда возникает сиюминутное решение воспользоваться самокатом. Например, человек вышел из метро, и ему нужно срочно попасть на работу, но из-за сложной дорожной ситуации его автобус не приезжает, тогда он решает взять самокат. Чтобы арендовать самокат, ему нужно будет открыть приложение и пройти тест, но пока он его проходит – уже подъедет автобус. Тогда он подумает, мол, уж бог с этим самокатом… Наверное, здесь нужно начать информировать людей о том, что теперь им нужно будет пройти тест перед арендой самоката», - сказал он.

В результате введения теста на знание ПДД число самокатчиков в Москве снизится, и вместе с этим сократится количество ДТП с их участием, подчеркнул Ян.

«Конечно, тест в этой системе нужно будет сдать всего один раз, но на первых этапах – пока все потенциальные пользователи его не сдадут – будет мало ДТП, поскольку и самих самокатчиков будет мало. Отмечу, что причиной ДТП не всегда является незнание правил. Все автомобилисты знают правила дорожного движения, поскольку все они получали права, но аварии тем не менее случаются, причем даже с водителями с большим стажем. При этом знание правил снижает градус этой аварийности, а также дает людям возможность понимать последствия своих действий за рулем. Сейчас пользователи элетросамокатов ощущают себя пешеходами, а не водителями, но сдача теста на знание ПДД даст им понимание, что они отличаются от пешеходов и представляют опасность», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в России изменятся цены на электросамокаты и сигвеи.