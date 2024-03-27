Автоэксперт высказался об изменениях в правилах пересдачи экзамена на права

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена в ГИБДД, а также высказался о ситуации с качеством подготовки водителей российскими автошколами.

С 1 апреля в России увеличится срок пересдачи экзаменов на получение водительских прав в отношении тех, кто не сдал его три и более раз. Пересдать экзамен можно будет только через шесть месяцев. На сегодняшний день пересдать теоретический и практический экзамены можно не ранее чем через один и не позднее трех месяцев со дня проведения предыдущего проваленного экзамена.

Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдают всего 35 процентов кандидатов в водители, а практический экзамен с первого раза сдают всего 13 процентов, соответственно, остальные сдать теорию и практику с первого раза не могут. В связи с этим в Госавтоинспекции вынужденно сталкиваются с потоком желающих стать водителями людей, которых в автошколах не смогли научить не то, чтобы грамотно водить, но даже сдать экзамен. Это первая проблема. А вторая проблема связана с тем, что Госавтоинспекция сама создала определенные сложности, объединив «площадку» и «город». Почему это было сделано – понятно: там нет собственного парка автомобилей, поэтому они вынуждены использовать на экзаменах машины автошкол. И когда экзамены объедены, то автомобили приходится «выдергивать» один раз, а не два. И в такой ситуации увеличивается привязка человека к той автошколе, в которой он проходил обучение. Так что за счет новой нормы в ГИБДД просто пытаются защитить себя от большого потока не до конца готовых кандидатов в автомобилисты, которые все пытаются сдавать и сдавать на права. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

В ряде случаев автошколы выступают в качестве «проводника финансовых потоков к недобросовестным сотрудникам полиции, выдающим водительские удостоверения», отметил эксперт.

«Например, в Башкирии недавно получили сроки участники целой преступной группы, которая «работала» с полицией и «выдавала» права. Так что ситуация сложилась сложная, и тенденции к ее улучшению я пока не вижу. Если бы автошколы хотели нормально реформировать, то это уже давно было бы сделано. Но сейчас можно говорить о том, что данная система развалилась, в автошколах просто собирают с людей деньги. Существующая система не может готовить водителей, которые были бы адекватно приспособлены к городским условиям, раз она даже не может нормально подготовить человека к сдаче экзамена на права», - заявил Шапарин, допустив, что нововведения в правилах сдачи экзамена на права могут привести к «росту числа коррупционных проявлений».

По словам специалиста, улучшить ситуацию с подготовкой водителей в России помогло бы изучение правил дорожного движения в школах в рамках курса ОБЖ.

«Причем начинать делать это нужно как можно раньше – начиная с 5 класса», - отметил вице-президент Национального автомобильного союза.

Эксперт также ответил на вопрос о том, какие советы можно дать кандидатам в автомобилисты, не сумевшим сдать на права с первого раза.

«Совет здесь только один – больше практики. В дополнение к урокам в автошколе нужно брать уроки у автоинструктора, который действительно научит водить», - заключил специалист.

В Госдуме ранее объяснили, кого не допустят к экзамену ГИБДД на права.