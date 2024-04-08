Эксперт высказался о завоевании китайскими марками ниши люксовых авто в РФ

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал включение ряда моделей китайских автопроизводителей в список машин, облагаемых налогом на роскошь в России, а также высказался о ситуации в премиальном сегменте российского авторынка.

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, владельцам которых необходимо будет заплатить дополнительный налог на роскошь. В новом списке представлены 295 моделей по цене от 10 до 15 миллионов рублей и 222 автомобиля дороже 15 миллионов. В перечень роскошных авто в 2024 году впервые попали китайские электрокары и гибриды. Так, в него вошли Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD и Hongqi E-HS9 Executive EU.

Если в общем на российском рынке доля продаж китайских авто превышает 50 процентов, то на рынке люксовых автомобилей РФ китайские машины занимают уже 70 процентов. В последнее время у нас появилось в продаже множество китайских марок, о которых мы не знали еще несколько лет назад, а сегодня они демонстрируют рекордные показатели. Речь идет о таких брендах, как Avatr, Zeekr, Voyah и других. У «китайцев» сейчас есть много чего интересного, и наши люди с удовольствием все это покупают. Причем часть марок представлена в России официально, а другие поставляются по параллельному импорту. Но факт в том, что рынок изменился. Конечно, кто-то выбирает привычные английские или немецкие марки, но большинство покупателей в люксовом сегменте все же выбирают китайские. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о том, как часто у российских автолюбителей возникают проблемы с ремонтом или обслуживанием люксовых китайских авто.

«Рынок изменился, грубо говоря, «только вчера». Соответственно, в первые годы особых проблем с ремонтом быть не должно. Как правило, современный автомобиль в первые три года эксплуатации проблем не доставляет. Если же говорить о поставках запчастей, то, например, с брендом Hongqi таких проблем вроде бы нет – там есть официальная гарантия производителя, есть сервисная сеть и склады с запчастями, а вот, к примеру, с марками Li Auto или Zeekr теоретически могут проблемы, причем достаточно серьезные, поскольку их официальных дилеров и официальных поставщиков запчастей в России нет. Там есть гарантия производителя, но не дилера, и что делать владельцам машин этих марок, например, при появлении каких-то блокировок – непонятно», — отметил эксперт.

Моржаретто выразил мнение, что в дальнейшем доля китайских автомобилей в люксовом сегменте российского авторынка будет сохраняться на уровне около 70 процентов.

«Психологически часть покупателей таких автомобилей в России еще не готова пересаживаться на китайские модели», — заключил он.

Россияне ранее назвали ключевые преимущества и недостатки китайских автомобилей.