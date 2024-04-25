Автоксперт оценил новую идею касательно правил оплаты парковки при ДТП

Автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России нештрафуемого периода ожидания полиции на платной парковке.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при ДТП или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки. По его словам, благодаря зонам платной парковки в городах удалось избавиться от пробок, получилось навести порядок со стоянкой автомобилей и «повысить эстетическое состояние улиц и проспектов».

«Тем не менее ряд важных вопросов до сих пор волнует автомобилистов и владельцев недвижимости. В частности, граждане предлагают внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при дорожно-транспортном происшествии или чрезвычайном происшествии, требующем нахождения автомобиля», — заявил депутат RT.

Шкуматов поддержал инициативу, отметив, что о соответствующих нововведениях в России говорят уже давно.

Реализация инициативы была бы выгодна всем, включая городские власти. Ведь когда водитель попадет в ДТП в зоне платной парковки, то у него есть два варианта – либо оставлять машину на проезжей части, и тогда штрафа не будет, но в этом месте образуется пробка, либо освободить проезжую часть, встать на обочине, в зоне парковки, но тогда он рискует получить штраф за неоплаченную парковку. Так что здесь более выгодно стимулировать людей освобождать проезжую часть, чтобы они не провоцировали появление заторов. Петр Шкуматов Координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»

По словам собеседника, реализовать инициативу можно путем внесения поправок в КоАП.

«Перед выписыванием штрафа необходимо будет проверить, оформлялся ли в этот день европротокол, или же проверить наличие в ГИБДД записи о дорожно-транспортном происшествии. Если такие записи есть, то штраф не выписывается. То есть алгоритм здесь очень простой – добавляется одна проверка, и все», - сказал Шкуматов, подчеркнув, что нововведение было бы целесообразно распространить на все российские регионы.

Ранее сообщалось, что проблему отсутствия мест для стоянки транспорта во дворах домов планируют решить на федеральном уровне.