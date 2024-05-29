Траты россиян на машины с пробегом в апреле снова превысили 600 млрд рублей

Россияне потратили в апреле на покупку автомобилей с пробегом почти 602 млрд рублей. Это всего лишь на 1% ниже рекорда, установленного в марте, выяснили эксперты банка "Открытие" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, во второй весенний месяц жители РФ потратили на покупку подержанных машин 601,9 млрд рублей. Это на 23% больше, чем год назад (490,2 млрд рублей в апреле 2023), но на 1% меньше, чем месяцем ранее (606,9 млрд рублей в марте 2024 года, когда был установлен рекорд по ежемесячным тратам россиян на подержанные автомобили).

Отмечается, что россияне стали тратить больше денег на автомобили в возрасте от 10 лет и старше. В апреле на них ушло 236,3 млрд рублей, что составляет 39,3% от общей суммы. При этом в марте доля "старых" машин в финансовой емкости была равна 38%. В то же время снизилась доля трат на машины других возрастных категорий. Так, на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет включительно в середине весны было потрачено 198,1 млрд рублей, вследствие чего их доля сократилась с мартовских 34% до апрельских 32,9%. Оставшиеся 167,5 млрд рублей - это траты на автомобили в возрасте до 5 лет, доля которых за месяц также чуть уменьшилась - с 28,1% до 27,8%.

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В денежном выражении на "вторичке" традиционно лидируют подержанные "европейцы" (221,9 млрд рублей), за которыми следуют "японцы" (184,5 млрд рублей). Результаты других участников рынка составляли менее 100 млрд: на "корейцев" ушло 87,3 млрд рублей, на российские марки - 53,3 млрд рублей, на "американцев" - 33,2 млрд рублей, на "китайцев" - 21 млрд рублей.

"В апреле на рынке легковых автомобилей с пробегом сложилась интересная ситуация: объем их покупок по сравнению с мартом увеличился на 1,5%, а финансовая емкость уменьшилась на 1%. Иными словами, машин купили больше, а денег потратили меньше. Причина заключается в средневзвешенной цене подержанных автомобилей, которая за месяц сократилась на 2,2%. Именно она перевесила рост рынка и утянула его финансовую емкость вниз", - объясняет исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Финансовая емкость - сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.