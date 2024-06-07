Правила техосмотра в 2024 году. Каким авто требуется, что смотрят и сколько стоит

В 2024 году технический осмотр (ТО) не является обязательным для легковых автомобилей и мототранспортных средств, с момента выпуска которых не прошло четырех лет (при условии, что они используются в личных целях). Однако регистрация более возрастного транспорта в ГИБДД возможна только при наличии диагностической карты, которую выдают по результатам ТО. Если же вы внесли изменения в двигатель или кузов, пройти техосмотр необходимо вне зависимости от возраста авто. Все особенности прохождения ТО по состоянию на 2024 год — в материале «Ленты.ру».

© Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Если во времена СССР личная машина считалась роскошью, а в девяностые — показателем успеха, то сегодня это, прежде всего, необходимое многим семьям средство передвижения. Опыт приобретения авто, согласно недавнему Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеют более половины наших соотечественников — 58 процентов. А каждый десятый россиянин собирается купить себе машину в обозримом будущем.

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Что такое технический осмотр

Государственный технический осмотр — это проверка технического состояния транспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности для допуска к участию в дорожном движении. ТО регламентируется законом «О техническом осмотре транспортных средств», который был принят в 2011 году, а также уточняющими его подзаконными актами. Проводить ТО имеют право только аккредитованные государством организации. Техосмотр не стоит путать с техническим обслуживанием, которое необходимо для сохранения заводской гарантии и просто для хорошей работы автомобиля.

Кому нужно проходить ТО

Каждый год должны проходить ТО такси, автобусы и грузовики массой более 3,5 тонны, которым не исполнилось пять лет. В противном случае неприятностей не избежать. Автомобили со спецсигналами проходят техосмотр раз в год независимо от возраста. Каждые полгода должны проверяться машины для перевозки опасных грузов, а также такси, автобусы и грузовики массой более 3,5 тонны старше пяти лет.

С 1 марта 2022 года сотрудники ГИБДД проверяют диагностические карты у автомобилей, для которых техосмотр является обязательным. За отсутствие диагностической карты предусмотрен штраф в размере 2000 рублей



Кому не нужно проходить ТО

Согласно изменениям от 2021 года, легковые машины категории В, а также мото, которые используют в личных целях, освобождены от обязательного техосмотра. Такие ТС не старше четырех лет должны проходить ТО только при проведении регистрационных действий в ГИБДД, связанных со сменой собственника или с внесением изменений в конструкцию, — речь идет, например, о замене двигателя или кузова.

В свою очередь, грузовые автомобили категории N1 (масса до 3,5 тонны), с момента выпуска которых прошло более четырех лет, должны проходить осмотр раз в два года, после десять лет эксплуатации — раз в год.

Что такое диагностическая карта

Без диагностической карты вы просто не сможете зарегистрировать свой автомобиль старше четырех лет в ГИБДД (вам также понадобятся документ о праве собственности и полис ОСАГО). Эта услуга становится все более актуальной, поскольку личный автопарк россиян постепенно стареет. Согласно статистике «Автостата», средний возраст легковых машин в России в 2023 году составил почти 15 лет. Наибольший средний возраст при этом имеют легковушки на Дальнем Востоке — 21,4 года.

Диагностическую карту выдадут по результатам ТО. В ней отмечаются параметры, по которым проводилась проверка, и соответствие (либо несоответствие) их нормам. Она хранится в базе в электронном виде и доступна сотрудникам ГИБДД. При получении диагностической карты можно запросить бумажный вариант у оператора после прохождения техосмотра.

Где получить диагностическую карту

Получить диагностическую карту можно в пункте ТО, аккредитованном Российским союзом автостраховщиков (РСА). Причем если раньше техосмотр требовалось проходить по месту регистрации транспортного средства, то в 2012 году это правило отменили. Таким образом, вы можете пройти ТО, находясь в другом регионе России.

Техосмотр может провести и частный эксперт, если у него есть соответствующая лицензия. Для осмотра машины понадобятся паспорт владельца, свидетельство о регистрации (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС).

Сколько стоит техосмотр

На одной из станций ТО в подмосковном городе Пушкино услуга обойдется в 1500 рублей для легкового автомобиля, в 1881 рубль — для микроавтобуса (категория М2) и в 2205 рублей — для автобуса (М3)



Техосмотр транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны или свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн, будет стоить 2500 рублей. Стоимость ТО прицепов варьируется от 1000 до 1800 рублей в зависимости от их допустимой максимальной массы. И наконец, проверить мотоцикл можно за 1000 рублей.

Как следует из аннотации, стоимость услуги включает проверку на техническое состояние транспортного средства, в том числе его деталей, на предмет его соответствия обязательным требованиям безопасности ТС.

Как подготовить машину к ТО

Перед прохождением ТО обычно рекомендуют проверить:

срок годности и объем (он должен быть не менее двух литров) огнетушителя; комплектность аптечки и наличие знака аварийной остановки (красно-оранжевого треугольника); исправность всех световых приборов, дворников, омывателя стекол, стеклоподъемников; работу дверных замков, звукового сигнала и ремней безопасности; чистоту регистрационных знаков, световых приборов и стекол.

Что проверяют на ТО

Сначала осмотрят машину на наличие серьезных повреждений и сверят характеристики с данными в документах. Результаты визуального осмотра зафиксируют на фото.

Специалист должен оценить работу рулевого управления и тормозной системы, световых приборов. Тормоза должны полностью останавливать автомобиль за строго определенное время. В ходе правильно проведенного ТО полностью проверяется вся тормозная система, в том числе колодки и жидкость.

Особое внимание уделят функционированию двигателя: выяснят не только работоспособность мотора, но и проверят его на экологическую безопасность. Также проверят состояние протектора шин и целостность колесных дисков. Затем проинспектируют болты, гайки и другие крепежные элементы. Если в авто имеется газобаллонное оборудование, осмотрят и его.

Процесс прохождения ТО с момента оплаты и до получения диагностической карты в среднем составляет 30 минут



Можно ли провалить техосмотр

Если в вашем автомобиле неисправна, например, тормозная система, эксплуатировать его нельзя. Вам не засчитают ТО в случае проблем со световыми приборами, отказе звукового сигнала и так далее, но диагностическую карту оформят независимо от результатов, которые внесут в информационную систему. Если зафиксированы неисправности, влияющие на безопасность ТС, предложат заняться этим вопросом и пройти осмотр повторно.

В таком случае вам придется покинуть станцию ТО и устранять неисправности в другом месте. Новый визит на техосмотр будет означать и новую оплату услуги. Поэтому, чтобы не оказаться в неловкой ситуации, рекомендуется еще до визита на пункт ТО самостоятельно проверить функционирование всех основных систем вашей машины.

Когда в России начали проводить ТО

О необходимости контроля средств передвижения в Российской империи задумались вскоре после отмены крепостного права. Во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге ввели обязательный ежегодный осмотр конных экипажей. Утверждался регламент движения и стоянки транспортных средств, было принято наказание для нарушителей. В 1890-х годах в российской столице появился первый автомобиль иностранного производства с бензиновым двигателем. Реагируя на результаты технологического прогресса, Министерство путей сообщения разработало и обнародовало порядок и условия перевозки тяжести и пассажиров по шоссе — это можно считать первыми в истории нашей страны ПДД.

Владелец самодвижущегося экипажа обязывался иметь специальное удостоверение. Получить его можно было после прохождения обязательного технического осмотра транспортного средства. Так на рубеже XIX и XX веков, можно сказать, и возникла культура проведения ТО.

Как проходили ТО в Советском Союзе

В первые годы после революции контролем технического состояния автомобилей, можно сказать, не занимались. Только в 1923-м появились общие правила, предусматривавшие осмотр машин на регулярной основе



В 1930-е годы уже в СССР утвердили новый регламент подготовки водителей и проверки технического состояния машин. Такие проверки становились обязательными и должны были проводиться на регулярной основе. После Великой Отечественной войны советские города и села наводнило большое количество трофейной техники. С целью контроля за ее состоянием система проведения ТО претерпела очередные изменения. Важным событием стало внедрение в 1964 году талона техосмотра, который водитель должен был держать в правом нижнем углу ветрового стекла своего авто.

В последующие десятилетия правила в той или иной степени пересматривались еще несколько раз. Так, в 1988-м было решено проводить техосмотр личных легковушек и мотоциклов один раз в два года. Предполагалось, что грузовики и автобусы будут проверяться дважды в год, а такси и другие авто, использующиеся в коммерческих целях, — строго раз в 12 месяцев. Соответствующие услуги оказывались на станциях технического обслуживания (СТО). В обязательном порядке тестировались тормозные системы, состояние ремней безопасности, наличие в салоне аптечки, огнетушителя и других необходимых атрибутов.

Почему Путин отменил обязательный государственный ТО

С 1994 года прохождение техосмотра для находящихся в частной собственности легковых машин старше пяти лет стало обязательным и предусматривалось раз в два года.

В 1998-м правительство России приняло постановление «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Среди прочего, новым авто позволялось ездить без государственного ТО в течение трех лет, но б/у легковушки (старше пяти лет) отныне требовалось проверять ежегодно.

В 2011 году вышел закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который отменял необходимость наличия талона техосмотра под передним стеклом. Однако для оформления страхового полиса ОСАГО требовалась диагностическая карта, подтверждающая факт прохождения техосмотра. Ее наличие проверяла страховая компания.

Такие условия просуществовали в течение десяти лет, пока Госдума не отменила обязательный ТО транспортных средств для получения ОСАГО. Примерно с конца 2021 года жизнь отечественных автовладельцев существенно изменилась.

В декабре того же года президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 15 федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».