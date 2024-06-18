Автоэксперт оценил планы исключить ОСАГО из числа необходимых для регистрации авто документов

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по исключению ОСАГО из числа необходимых для регистрации автомобиля документов.

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Изменения предлагается внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». В первом чтении законопроект был принят Госдумой в ноябре 2023 года. Его автором стал глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Так, законопроект исключает из перечня необходимых документов, которые нужны для совершения регистрационных действий авто, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто.

Эксперт назвал «логичным» исключение ОСАГО из числа обязательных при регистрации автомобиля документов, подчеркнув, что проверка полиса является несвойственной для Госавтоинспекции функцией.

Полис продает некая коммерческая организация, и почему его вдруг должны проверять в МВД? Раньше похожая ситуация с проверкой специалистами МВД медицинских справок водителей, но от этого тоже отказались. Все это несвойственное для МВД дело. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Вместе с тем, по словам специалиста, готовящееся решение по ОСАГО является «несвоевременным», так как в результате нововведения на российских дорогах может увеличиться количество водителей без полиса.

«Наличие полиса практически никто не проверяет. Согласно официальным данным, порядка 4 млн человек ездят без полиса, и я никому не пожелаю попасть в ДТП с водителем без ОСАГО – будет много проблем. Но проверок нет. Да, нам обещают, что проверять наличие ОСАГО могут начать дорожные камеры, однако этого не происходит. Сделать так, чтобы эта система работала, никак не могут», - отметил он.



Страховщики ранее выяснили, в каких регионах чаще обращаются за выплатами по ОСАГО.