Автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении запрета на работу мигрантов в такси по всей России.

Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова ранее предложила обсудить запрет на работу мигрантов в такси на федеральном уровне. Она отметила, что на региональном уровне эта мера показала свою эффективность. При этом недавно Госдума отклонила законопроект фракции СРЗП, которым предлагалось запретить работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе в такси. Но, если учесть прозвучавшие замечания, к рассмотрению этой инициативы можно вернуться, считает Удальцова. Число регионов, которые вводят запреты на работу трудовых мигрантов в пассажирских перевозках и такси, растет. Сейчас их 16, в числе последних такие ограничения ввели Липецкая и Курская области.

По словам Шкуматова, в случае реализации инициативы в крупных российских городах значительно сократится количество водителей, в следствие чего существенно вырастут цены на услуги такси.

На сегодняшний день водителей такси не хватает. В Москве, к примеру, около трети водителей такси – это мигранты, при этом у многих из них есть документы, разрешающие постоянное или временное проживание в РФ. Представьте, что будет, если они внезапно прекратят перевозки. Цены на такси в этом случае вырастут минимум вдвое, а машину придется ждать очень долго. Петр Шкуматов Координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»

Ранее российские регионы самостоятельно принимали решения о запрете для мигрантов работать в такси, напомнил эксперт.

«В каком-то регионе процент иностранных граждан, работающих в такси, может быть минимальным, и в этом случае запрет никак не отражается на сфере такси в этом регионе. Но в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, в такси достаточно много водителей-мигрантов, и если запретить им работать, то треть машин просто не выйдет», - сказал он.



Работа мигрантов в такси во многом поспособствовала установлению доступных цен на соответствующие услуги, подчеркнул специалист.

«Было время, когда в России наблюдался переизбыток водителей такси – их было больше, чем заказов, однако сейчас сложилась обратная ситуация – заказов больше, чем водителей… То есть в действительности мигранты здесь выручают тех, кто пользуется такси. Они осуществляют перевозки по доступным для людей ценам. Таким образом, реализация предложения может ударить по карману жителей ряда крупных российских городов, пользующихся такси. Так что, полагаю, время для принятия подобных решений еще не наступило – они переведут такси в разряд роскоши», - заключил Шкуматов.



Ранее в Госдуме попросили ФАС проверить скачок цен на такси во время ливней в Москве.