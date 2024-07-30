Названы самые дешевые китайские седаны в России в 2024 году

На российском автомобильном рынке в настоящее время наибольшей популярностью пользуются китайские кроссоверы и внедорожники, но, несмотря на это, в дилерских центрах представлено большое количество седанов.

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При выборе нового легкового автомобиля, автолюбители в первую очередь обращают внимание на соотношение цена-качества, при этом первый критерий зачастую стоит на главном месте.

Китайские производители легковых автомобилей выпускают довольно качественные и при этом недорогие седаны. В первую очередь, при выборе седана стоит обратить внимание на такую модель как Changan Alsvin. Стоимость оценена в 1 700 000 рублей. В движение Changan Alsvin приводит 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, мощностью 98 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная, привод передний.

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Седан Geely Emgrand на российском автомобильном рынке можно приобрести по цене от 1 849 990 рублей. За данную сумма потенциальный покупатель получит автомобиль, оснащенный 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 122 лошадиные силы, трансмиссия исключительно механическая пятиступенчатая.

Jetta VA3 в настоящее время реализуется по цене от 1 928 000 рублей. В качестве силовой установки предусмотрен 1,5-литровый мотор, мощностью 110 лошадиных сил, трансмиссия автоматическая.

Седан Omoda S5 можно приобрести имея сумму в 1 949 900 рублей. В движение Omoda S5 приводит 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 113 «лошадей» в сочетании с бесступенчатой роботизированной трансмиссией.

Kaiyi E5 с учетом предлагаемых скидок производителем можно купить по цене от 1 955 000 рублей. В оснащение Kaiyi E5 вошел 1,5-литровый бензиновый мотор мощность которого заявлена в 147 лошадиных сил, трансмиссия вариаторная.

Все перечисленные модели седанов имеют высокое технологическое оснащение и высокий уровень безопасности несмотря на доступную стоимость.