Автоэксперт Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером поддержал инициативу о введении в России дополнительной медкомиссии для пожилых водителей, а также высказался о необходимости прохождения ими специального теста на скорость реакции.

Ранее сообщалось, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о медкомиссии для водителей старше 80 лет. Авторы инициативы напомнили, что по действующим сегодня правилам водители повторно сдают экзамены и проходят медосвидетельствование раз в 10 лет после истечения срока прав. Для пожилых автомобилистов никаких дополнительных правил не предусмотрено.

Согласно статистике, где-то после 65 лет у водителей во всем мире незначительно возрастает аварийность. При этом у водителей старше 75 лет аварийность начинает расти достаточно сильно. Так что корреляция между возрастом и риском попасть в аварию действительно существует. Поэтому во многих странах используется такой подход, при котором водителей делят на две категории – в зависимости от их возраста. Медицинский осмотр водителей в возрасте до 75 лет проводится раз в 5-7-10 лет (это зависит от страны), а при достижении ими 75 или 80 лет (как предлагают у нас) – они проходят медкомиссию уже каждые два года. То есть перерывы между осмотрами у пожилых водителей сокращаются. И понятно, с чем это связано – абсолютно здоровых людей старше определенного возраста найти практически невозможно, у них накапливаются проблемы со здоровьем, возникают проблемы со зрением и так далее. Петр Шкуматов Координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»

У многих водителей старше 75-80 лет значительно снижается скорость реакции, подчеркнул специалист.

«В связи с этим в ряде стран пожилые водители, помимо медицинской комиссии, сдают дополнительный тест на скорость реакции. При этом у нас пока нет подобного теста, так что, возможно, его было бы необходимо разработать с использованием соответствующих научных методик – чтобы не было ошибок. Конечно, также должна быть возможность пересдать подобный тест, ведь человек может просто не выспаться перед ним или, например, перегреться на солнце», - заявил специалист.



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